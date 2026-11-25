AOSTA (zgn) I funerali laici di Corrado Augias, scomparso mercoledì scorso, 19 novembre, a 91 anni, si terranno in forma privata ad Acqualoreto di Baschi in Umbria, mentre la camera ardente è aperta oggi, sabato 21 novembre, in Campidoglio e un memoriale pubblico si svolgerà sabato prossimo, 28 novembre a Roma. Figura di spicco della cultura e del giornalismo, amava il francese e Parigi ed era stato più volte in Valle d’Aosta. A ricordarlo è l’ex presidente del Consiglio Valle François Stevenin: «Il 25 febbraio 1997 presentò nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale il suo libro “I segreti di Parigi”, un incontro a cui partecipò un pubblico numeroso. Era un personaggio di grande cultura e sensibilità. Aveva le sue convinzioni politiche, ma era sempre disponibile e aperto al confronto e al rispetto delle idee altrui. Quando venne ad Aosta manifestò simpatia e attenzione per la cultura e il particolarismo della nostra regione». Inoltre nel 2010 Corrado Augias chiuse con il tutto esaurito la quindicesima edizione di Aosta Classica, per tornare poi l’anno successivo. Sempre nel 2010 fu ospite a Pont-Saint-Martin, a Villa Michetti, per presentare il saggio – scritto con Vito Mancuso – “Disputa su Dio e dintorni”.