AOSTA (zgn) “Big Bang. Poetica della Creazione” è il titolo del quindicesimo e conclusivo appuntamento di Diary, ciclo di iniziative che ha ampliato il percorso espositivo di “Minor Frequencies: The Inner Life Of A Nation” nel Padiglione Nazionale della Repubblica Unita di Tanzania della Biennale Arte 2026 di Venezia. La mostra, a cura di Martina Cavallarin, con l’assistenza alla curatela di Camilla Ballesto, è dedicata alla ricerca dell’artista di Cervinia Gabriele Maquignaz e sarà presentata domani, domenica 22 novembre, alle 16, in occasione del finissage. Il titolo richiama la teoria scientifica dell’origine dell’universo, il momento in cui materia ed energia danno avvio a una nuova dimensione dell’esistenza. Il sottotitolo sposta invece lo sguardo sul gesto creativo, inteso come interrogazione sull’origine della vita, sulla trasformazione della materia e sul mistero dell’essere. La ricerca di Gabriele Maquignaz si muove tra corpo e anima, materia e spiritualità, esistenza e trascendenza.