AOSTA (zgn) Mercoledì prossimo, 25 novembre, alle 18, presso alla Cave Valdôtain in via De Tillier, ad Aosta, sarà inaugurata “Anima riflessa – Il paesaggio segreto dei pensieri”, mostra personale di Vanda Sarteur.

Originaria di Montjovet, Vanda Sarteur dipinge dal 1986 e ha perfezionato nel tempo la tecnica dell’acquerello, partecipando a laboratori con artisti internazionali. Le sue opere sono state esposte in numerose città italiane ed estere. La mostra, che propone un viaggio tra emozioni, colori e paesaggi interiori, si inserisce nella programmazione culturale di Cave Culture.