AOSTA (zgn) Il progetto Not So Young guida intergalattica all’espressione artistica, a cura dell’Associazione Altitudini, arriva al suo secondo anno continua a proporre, per tutta la durata dell’anno scolastico, incontri di orientamento ai mestieri dell’arte per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria del territorio, workshop aperti a tutti e spettacoli dal vivo a cura dei giovani artisti corealizzatori di questa seconda edizione. A novembre gli appuntamenti sono condotti da Florence Bovet, autrice, regista e attrice teatrale, vincitrice di numerosi premi letterari e riconoscimenti per i suoi testi, portati anche in scena solitamente con accompagnamento musicale dal vivo. Florence Bovet incontra gli studenti da lunedì prossimo, 23 novembre, a giovedì 26 novembre parlando di scrittura creativa e dei percorsi di studio e formazione che hanno perfezionato le sue doti e arricchito il suo percorso. Giovedì 26 novembre, dalle 18 alle 19.30, nelle le sale di Plus Aosta in viale Garibaldi si terrà il primo incontro aperto al pubblico con il workshop “Siamo tutti, in qualche misura, scrittori: da una lista della spesa a un messaggio, da un post sui social a un racconto”. Il laboratorio parte dall’esperienza quotidiana per esplorare che cosa distingue la scrittura creativa da quella ordinaria e come il bisogno di esprimersi possa diventare il motore di un percorso artistico. Infine nella serata di venerdì 27 novembre alle 21, presentazione del reading “Inchiostro in intravenosa, per favore”, frutto di una riflessione sull’importanza del gesto creativo della scrittura, rafforzata da estratti di opere di autori di epoche e provenienze diverse, che hanno scritto e riflettuto sul loro stesso istinto creativo. Ad accompagnare l’autrice in scena, le musiche eseguite dal vivo dal giovane contrabbassista Luca Moccia.