AOSTA (mpl) La storia personale di Pierre Adrien du Cly, ricercatore 30enne, si intreccia a quella della grande casata degli Challant, dalla quale derivò il ramo dei signori di Cly. Se è vero che la storia è scritta dai vincitori il suo lungo lavoro diventato il libro “Le dernier seigneur du Cervin ¸ Vie et mort de Pierre II de Cly (1319-1408)”, edito dall’Académie Saint-Anselme e in attesa di essere presentato venerdì 27 novembre, offre una visione totalmente nuova sulla storia valdostana del medioevo e sulle relazioni tra Casa Savoia e le principali famiglie nobili, tra le quali oltre ai Challant spiccavano per importanza e vastità di terre i Quart, i Vallaise e appunto i Cly. Si tratta di 3 famiglie che sono finite sul lato sbagliato della storia, i cui rappresentati sono stati più volte indicati come autori di soprusi, tanto da essere puniti dai conti di Savoia. In particolare i Vallaise da quasi briganti una volta alleati con i Savoia diventarono fedeli alleati per secoli, i Cly vennero invece banditi dal Ducato di Aosta e i Quart si estinsero per parte maschile ed i Savoia ne approfittarono subito per accaparrarsi i loro domini che dal borgo di Sant’Orso si estendevano sino alle vette dello spartiacque montuoso con il Vallese. Dallo studio di Pierre Adrien du Cly – nato nel 1996 a Parigi, diplômé de la Sorbonne, storico dell’arte residente a Ginevra – innanzitutto emergono le strette relazioni parentali tra Quart, Vallaise e Cly, tanto da rendere plausibile la sua riflessione sul fatto che i loro componenti costituissero una sorta di partito “autono m o”rispetto al potere sabaudo e dei loro vassalli Challant. La scoperta che sta alla base delle ricerche di Pierre Adrien du Cly è il ritrovamento non solo di una sua discendenza da Pierre II de Cly, ma anche il fatto che il cavaliere medievale non morì secondo quanto è stato trasmesso dalla storiografia valdostana nel 1376 bensì si creò una nuova famiglia lontano dai suoi territori della Valtournenche e visse sino al 1408, ben 89enne, un’esistenza straordinaria per l’epoca. Quindi une vie retrouvée come scrive Pierre Adrien du Cly, 26esimo discendente di Pierre II, ricostruita dopo 5 anni di lavoro negli archivi.

Pertanto chi era Pierre II de Cly, definito dal suo studioso come “le dernier seigneur du Cervin“»?

Pierre II de Cly appartient à une branche des anciens vicomtes d’Aoste, apparentée aux Challant. Dans la mémoire valdôtaine, son nom évoque d’abord une forteresse, une condamnation pour félonie et la légende d’un seigneur tyrannique. Mon livre part de cette image pour raconter une vie autrement plus vaste: celle d’un chevalier dont la carrière conduit de la cour de Savoie à la Bourgogne, au Jura, aux terres des Habsbourg et jusqu’aux premiers conflits de la Confédération suisse. L’histoire que j’ai retrouvée est celle d’un homme que l’on croyait presque disparu après la confiscation de son château en 1376. Il négocie pourtant avec les princes de son temps, reconstitue une importante fortune, combat à Sempach en 1386 et meurt en 1408, près d’un quart de siècle après la date longtemps retenue. C’est aussi l’histoire de ses descendants: réputés éteints ou partis, ils reviennent en Vallée d’Aoste et s’établissent également en Suisse, en France et bien au-delà.

Pierre de Cly quindi è il protagonista di una nuova storia, diversa da quella che per secoli abbiamo conosciuto?

En effet le chanoine François-Gabriel Frutaz rapportait qu’au XIXe siècle, enfant, il entendait présenter Cly comme le repaire d’un maître cruel. La chronique de la maison de Challant, composée au XVe siècle par Pierre du Bois, a elle aussi pesé sur la mémoire du personnage. La tradition a fini par ramener toute sa vie à sa condamnation et à la victoire de l’autorité savoyarde. Les brutalités qui lui sont reprochées existent et ne doivent pas être excusées, mais elles s’in scrivent dans des conflits de droits, de successions et de fidélités dont aucun parti n’avait le monopole. Mon propos n’est pas de faire de Pierre un héros irréprochable. Il est de comprendre comment un seigneur à la carrière exceptionnellement longue a été réduit à la seule image du félon, alors que sa vie se poursuit pendant 3 décennies après la perte de Cly.

Entriamo quindi in quello che definisce il partito autonomo dei Cly, Quart e Vallaise di fronte all’affermazione dei Savoia in Valle d’Aosta.

Les Cly, les Quart et les Vallaise appartiennent au monde des anciennes seigneuries valdôtaines, avec leurs châteaux, leurs justices et leurs droits locaux. Les franchises accordées à la cité d’Aoste en 1191 témoignent d’un rapport ancien de négociation entre les communautés et la puissance comtale. Il ne faut pas confondre ces libertés médiévales avec l’autonomie politique d’aujourd’hui: les grands lignages défendaient d’abord leurs juridictions, leurs revenus et la transmission de leurs possessions. Ils participaient néanmoins à un équilibre local que la croissance de l’État savoyard allait profondément modifier. Les affrontements du XIIIe siècle, notamment autour de Bard et des grands lignages du pays, annoncent déjà cette évolution. Sous les comtes Amédée V puis Amédée VI, les Savoie renforcent leur pouvoir sur les forteresses, les voies de circulation et les juridictions. Les familles seigneuriales font désormais face à un prince doté de moyens militaires et administratifs autrement plus importants. Les unions entre Cly, Quart et Vallaise forment dans ce contexte un réseau de solidarités autant que de rivalités. Elles intéressent directement l’histoire de la Vallée d’Aoste: derrière les querelles personnelles, on voit se transformer l’équilibre entre les pouvoirs anciens du pays et la souveraineté savoyarde. Ce n’est pas un phénomène isolé. Du Valais au Faucigny et du Chablais au Jura, d’autres familles connaissent des tensions comparables devant l’affirmation des grandes principautés.

Pierre de Cly è un personaggio straordinario anche per la sua educazione.

Son père Boniface II de Cly, au surnom de “Chevalier Noir”, sert les comtes de Savoie pendant les guerres delphino-savoyardes. Il devient bailli du Bugey en 1328 et participe à la fois aux opérations militaires et aux démarches politiques. Enfant, Pierre l’accompagne jusqu’à Paris lors des négociations liées à ce conflit. Il grandit ainsi dans un milieu où les armes, la diplomatie et les voyages font partie de la vie d’un grand chevalier. Son frère Godefroy II illustre un autre aspect de cette culture militaire: il sert les Visconti de Milan dans les guerres lombardes. Les 2 frères témoignent de la circulation des hommes d’armes issus des lignages alpins entre les cours de Savoie et d’Italie du Nord. La parenté maternelle de Pierre est tout aussi décisive. Sa mère Alix de Quart est fille de Jacques III de Quart et de Marguerite de Broyes-Commercy, descendante, par Isabelle de Bourgogne-Montagu, de la première maison capétienne de Bourgogne. Les liens avec les Broyes-Commercy, la Franche-Comté et la Lorraine offrent à Pierre des relations et des perspectives patrimoniales bien éloignées des pentes du Cervin. L’exil de 1376 par ses relations bourguignonnes ou germaniques l’amène à s’appuyer davantage sur des alliances déjà anciennes. C’est aussi par les femmes et les héritages que se comprend l’histoire d’une noblesse véritablement transrégionale.

Al processo di crescita dello Stato sabaudo come si contrappose a Pierre de C ly?

La condamnation de Pierre est l’aboutissement de tensions anciennes avec Amédée VI. En décembre 1374 le comte achète aux cousins Cly-Nernier, établis au bord du Léman, les droits éventuels qu’ils pourraient revendiquer sur la seigneurie de Cly. Amédée VI s’assure donc de titres susceptibles d’appuyer son emprise sur le fief de la Vallée d’Aoste. Ce document montre combien l’affrontement se préparait aussi sur le terrain du droit. Pierre en juillet 1376 refuse de comparaître aux audiences d’Aoste et de livrer la forteresse de Cly. La justice comtale le déclare félon et prononce la confiscation de son chateau.

Il destino di Pierre permette di comprendere il modo in cui il potere centrale di Casa Savoia si impone progressivamente sull’antiche signorie valdostane.

En tout cas après 1376, Pierre ne mène pas une existence d’errance et de misère. Il dispose déjà de parents et d’intérêts hors de la Vallée d’Aoste. Après la mort en 1383 d’Amédée VI, en janvier 1384 le traité de Ripaille, négocié sous l’arbitrage de Bonne de Bourbon, lui assure un fief et une indemnité de 14.000 florins d’or contre l’abandon définitif de ses droits sur Cly. Cette compensation considérable lui donne les moyens de reconstruire une puissance foncière. Alors que les générations précédentes avaient connu des difficultés patrimoniales, Pierre devient un seigneur très fortuné, reçu et écouté dans les grandes cours de son temps. Il faut renverser l’image habituelle: la commise de Cly marque sa défaite en Vallée d’Aoste, non la fin de son ascension personnelle. Pierre sert et conseille Philippe le Hardi en Bourgogne, puis conserve des liens avec ses successeurs, notamment Jean sans Peur. Il entre parallèlement dans l’orbite des Habsbourg. Le 9 juillet 1386, il combat dans le camp habsbourgeois à la bataille de Sempach, où les Confédérés suisses remportent une victoire majeure. Il est un ancien seigneur valdôtain qui participe, par la diplomatie puis par les armes, à des événements décisifs pour l’histoire suisse. Il meurt en 1408 et repose à Lucelle. Beaucoup de récits le faisaient mourir dès 1385: les archives rendent donc près de 25 ans à sa biographie. Ce sont les années d’un conseiller princier, d’un diplomate, d’un combattant et d’un seigneur actif entre Bourgogne, Jura, Alsace et Empire. Une découverte que change profondément l’échelle de son histoire.

Da Pierre du Cly al ritorno in Valle d’Aosta ad Antey dei suoi discendenti.

Le récit traditionnel associait souvent la perte du château de Cly à l’extinction de la famille. Or les archives bourguignonnes révèlent une tout autre situation. Il avait notamment un fils, Jean, et des filles, Marguerite et Ennelin. Parmi les descendants de Jean de Cly figure Jeannet son fils naturel reconnu. Jeannet épouse Marguerite de Müllenheim et sa descendance est la seule dont on retrouve une postérité. Son fils André, puis son frère Antoine, reviennent à Antey, dans maison familiale et acquièrent des terres à Chamois et à La Magdeleine. Mes recherches m’ont permis de rattacher une centaine de porteurs des noms Ducly et Ducli, descendants de Pierre II. Du XVIe siècle à nos jours, leurs traces apparaissent à Antey, Roisan, Chambave et Chamois, où certaines branches sont toujours présentes. On trouve parmi eux des notaires, des religieux, des agriculteurs et des responsables de la vie communale. Les alliances se multiplient avec les Carrel, Pession, Barmasse, Besenval, Passerin, Cerise, Rigollet, Aymonod, Favre, Dujany, Garin, Chandiou, Vesan et Lettry. Même les prénoms anciens du lignage, Pierre et Jean, continuent de revenir dans la descendance. Il n’y a donc pas eu disparition, mais transformation. Pierre du Bois et Jean-Baptiste de Tillier avaient raconté la chute et le départ du dernier seigneur, non le retour de sa parenté.

Cette continuité familiale a nourri ma curiosité, mais mon livre n’a jamais été conçu comme une simple généalogie. Son sujet premier est l’histoire d’un homme et, par lui, celle des changements de la société européenne entre les XIVe et XVe siècles. Il s’agit de rendre à Pierre les années effacées de sa biographie. Il avait résisté à l’affirmation de l’autorité savoyarde dans sa vallée, puis il a servi ailleurs des princes engagés dans des entreprises comparables de consolidation territoriale. Il fut sans doute un homme rude, de son siècle, sa carrière appartient déjà au monde des mobilités, des fidélités princières et des alliances qui l’a rendu possible. Au fond, ce livre veut restituer à la Vallée d’Aoste non pas un héros de plus, mais un personnage historique dans toute sa complexité. Derrière les ruines de Cly apparaissent un chevalier, un père, un diplomate, un propriétaire de châteaux, un adversaire des Savoie et un acteur des guerres qui ont accompagné la naissance de la Suisse.