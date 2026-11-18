CHÂTILLON (mm4) Sono di proprietà della Regione dallo scorso anno i 23 quadri della mostra “Italo Mus. Opere inedite dalla collezione Varicchio di Domodossola” organizzata dall’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie che verrà inaugurata sabato 21 novembre, alle 11, al Museo di Arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta, cioè il Castello Gamba di Châtillon.

La mostra è curata da Sandra Barberi, studiosa dell’opera di Italo Mus, e prende appunto spunto dalla recente acquisizione della collezione, presentando al pubblico appunto 23 dipinti inediti dell’artista, risalenti agli anni Quaranta del Novecento e provenienti da una raccolta finora sconosciuta.

L’esposizione, che proseguirà fino a domenica 17 gennaio 2027, rappresenta un’importante occasione di approfondimento della produzione di uno degli artisti più amati della Valle d’Aosta, nato a Châtillon, sede del Museo. Le opere documentano un decennio cruciale nella vicenda artistica di Italo Mus, caratterizzato da una fitta attività espositiva e dal progressivo superamento dei confini regionali.

Nell’ambito delle attività della Struttura Patrimonio storico-artistico e gestione dei siti culturali, diretta da Viviana Maria Vallet, la mostra conferma il ruolo del Museo nella ricerca, nella tutela e nella valorizzazione dell’arte moderna e contemporanea, con particolare attenzione agli artisti che hanno contribuito a definire l’identità culturale valdostana.

Con questa nuova tappa, il Museo offre dunque non soltanto l’opportunità di conoscere opere mai esposte prima, ma anche di riscoprire un capitolo significativo della storia artistica di Italo Mus, grazie a un patrimonio che, da collezione privata, torna finalmente a essere patrimonio condiviso.