AOSTA (zgn) Torna per la terza edizione il Premio Letterario Valle d’Aosta, nato per la valorizzazione culturale del confine e del dialogo tra lingue, popoli e culture. Si riaprono, fino a giovedì 31 dicembre, le candidature riservate ai romanzi italiani pubblicati nel 2026. A selezionare le opere sarà una giuria presieduta da Paolo Giordano. Ci sarà una prima selezione di titoli e successivamente saranno scelti i 3 libri finalisti, tra i quali sarà proclamato il vincitore assoluto. La long list sarà resa pubblica a gennaio 2027, mentre i 3 finalisti saranno annunciati a marzo 2027. Saranno assegnate 2 menzioni speciali: una dedicata a un’opera di saggistica sul tema del confine e l’altra riservata a un’opera prima. Verrà coinvolta anche una giuria popolare composta da 100 grandi lettori valdostani. La manifestazione conclusiva si svolgerà da giovedì 15 a sabato 17 aprile.