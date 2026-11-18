AOSTA (zgn) Ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico lo spettacolo messo in scena sabato scorso, 7 novembre, al Teatro Giacosa di Aosta intitolato “Le quatro seison de Cerlogne”, dedicato a Jean-Baptiste Cerlogne, poeta e sacerdote valdostano, figura fondamentale per la valorizzazione del patois francoprovenzale. Lo spettacolo è stato prodotto dal gruppo folkloristico Traditions Valdôtaines, in collaborazione con il gruppo teatrale Le Digourdì e il Coro Viva Voce. «Questa rappresentazione è stata il giusto omaggio alla figura di Cerlogne, giusto – dichiara il presidente della compagnia Le Digourdì Fabien Lucianaz – perché, valorizzando quel che è stato, guarda al presente ed al futuro, che è esattamente quello che 200 anni fa ha fatto Cerlogne stesso quando ha cercato in qualche modo di sistematizzare per la prima volta il patois valdostano in una grammatica, in un dizionario e dandogli dignità letteraria attraverso la poesia. Sotto l’attenta regia di Jordy Bollon che ha saputo dare forma al flusso artistico di 3 associazione culturali con tanti giovanissimi e altrettanti meno giovani, “Le quatro seison de Cerlogne” incarna il motto di Le Digourdì di “renouvelé la tradichón eun créen lo prézan”, rinnovare la tradizione creando il presente. Proprio andando in questa direzione, ho scritto “La lenga de ma mére” che ad oggi è senza dubbio la mia canzone più intima e con la quale si è chiuso lo spettacolo stesso. Riprendendo l’omonima poesia di Cerlogne, ho inciso in questo brano la mia esperienza personale e la mia visione del patois. La pubblicherò nei prossimi mesi come vero e proprio omaggio alla lingua di tutti i valdostani». La compagnia Le Digourdì tornera presto in scena con un altro spettacolo: “Vacanse de Tsalendre eun Val d’Outa”. Saranno 2 le repliche in programma: sabato 12 e domenica 13 dicembre, alle 21, al Teatro Giacosa. I biglietti si possono acquistare al costo di 10 euro al Teatro Giacosa o a 11 euro (10 più 1 euro di commissione) online su www.liveticket.it. L’ingresso è gratuito per per i minorenni.