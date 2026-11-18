AOSTA (zgn) Oggi, sabato 14 novembre, alle 18, il Tempio Valdese di Aosta in via Croce di Città ospita “Tributo a Faber”, recital con musica, canti e letture in memoria di Fabrizio De André. L’iniziativa è proposta dall’ens emble corale Musicanostra, che nel 2026 compie 25 anni di attività. Il programma prevede l’esecuzione di brani di Fabrizio De André alternata a letture. L’organizzazione è della Chiesa Evangelica Valdese di Aosta, con Chorus Inside Valle d’Aosta e Federazione Cori Italiani- FederCori. L’ingresso è libero.
“Tributo a Faber” oggi, sabato 14, nel Tempio Valdese di Aosta
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