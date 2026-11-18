AOSTA (zgn) Con la vendita dei biglietti per la 56esima edizione de Lo Charaban, martedì scorso, 10 novembre, è tornata la sfida a chi acquista il numero uno. A vincerla per la 18esima volta su 17 (ha fallito l’impresa solo nel 2010 quando fu nono perché rimase addormentato) è stato nuovamente Renzo – Renzino per gli amici – Grange, pensionato 70 enne di Saint-Pierre. «Vincere o primeggiare è difficile, – commenta Renzo Grange – però riconfermarsi è ancora più complicato, come nelle Batailles de reines o nel campionato di calcio». Sfegatato tifoso dell’Inter, proprio come la sua squadra del cuore Renzo Grange vuole raggiungere la “seconda stella” – ovvero essere per 20 volte il “number one” come gli scudetti vinti dei nerazzurri, prima di lasciare ad altri il compito di cimentarsi in questa competizione. Anche in questa occasione Renzo Grange si è preparato accuratamente nei minimi dettagli. «Sono arrivato al Teatro Giacosa lunedì scorso, 9 novembre, alle 12.30, – racconta Renzo Grange – e al Café du Théâtre ho pranzato con un ottimo piatto di lasagne e cenato nuovamente con lasagne, oltre a un trancio di pizza margherita e a una fetta di torta. Con il consenso del personale e l’autorizzazione di Alessandro Stevanon ho preso all’interno del Teatro Giacosa un tavolino con una sedia e l’ho spostato all’ingresso dove ho messo con il nastro adesivo un foglio con la scritta cubitale Charaban oltre a una copia de La Vallée Notizie di cui sono un fedele abbonato. Tutto ciò per evidenziare la mia presenza affinché non vi fossero dubbi sul fatto che fossi il primo». E così è stato, dato che quelli dopo di lui hanno iniziato ad arrivare alle 16.30: il secondo è stato Danilo Brocard marito di Susi Lillaz di Quart. Renzo Grange si è poi fatto garante con la presidente della cooperativa La Libellula Raffaella Roveyaz che gestisce il Café du Théâtre per potervi restare dopo la chiusura – si sono fermati in 5 – fino alla riapertura alle 6 del mattino. Non è mancata la veillà con una quindicina di persone con musica e canti della tradizione valdostana dalle 21.30 fino alle 23.30. Romuald Desandré ha suonato la musette e il flutte irlandese, Enzo Bologna l’organetto diatonico e Domenico Mazzoni l’armonica a bocca e la taquenettes. «Alle 5 del mattino di martedì 10 è arrivato Wanner Orsi della compagnia Lo Charaban per la distribuzione ufficiale della numerazione che alle 6 era giunta a 25. Alle 8.30 di martedì erano una sessantina i numeri distribuiti per l’acquisto dei biglietti. – racconta Renzo Grange – Andrò a vedere lo spettacolo di domenica 29 novembre, alle 15, assieme alla mia famiglia. Apprezzo Lo Charaban perché è una rassegna che propone pièces in patois e riflessioni su notizie di attualità».

Il direttore artistico de Lo Charaban Michel Celesia esprime grande soddisfazione per l’andamento della vendita dei biglietti: «Martedì scorso su circa 3.000 biglietti ne sono stati venduti 2.500, numeri in linea con l’anno scorso. Quelli rimanenti possono essere acquistati sul portale Webtic». Il costo è di 15 euro l’uno. Le pièces andranno in scena da martedì 24 a sabato 28 novembre, alle 21, e domenica 29 novembre, con inizio alle 15. L’edizione 2026, proporrà ancora una volta 3 pièces inedite. La prima parte di ogni serata sarà dedicata a Lo Tsatë di Andrea Cavagnet: la storia è ambientata in un castello il cui proprietario ha gravi difficoltà finanziarie, ma i cui dipendenti rifiutano l’idea di una vendita. La seconda parte proporrà Tëta Verda di Eleonora Rasetto: una commedia spassosa che si svolge la sera di Capodanno in una casa valdostana, scandita da equivoci, scambi di ruoli e scene di vita domestica. Sempre nella seconda parte verrà rappresentata La Plasteucca di Paola Vuyet: una pièce esilarante che si svolge in un giardino dove una signora organizza la presentazione di un prodotto. La musica sarà assicurata dall’orchestra Les Joueurs du Charaban, diretta da Aldo Abena e Mauro Berthod, e gli intermezzi verrano animati da LeTrèi Frustapot e Le Dzovenno de la Coumba. L’apertura dello spettacolo (La banquet-ta) vedrà protagonisti il direttore della compagnia Michel Celesia e Manuel Baravex.