4 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

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Cultura e spettacolo

Incontro di approfondimento sulla mostra “Davide Toffolo. Parola di Pasolini”

Redazione Pubblicato il

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BARD (zgn) Il Forte di Bard organizza in occasione della conclusione della mostra “Davide Toffolo. Parola di Pasolini”, un incontro di approfondimento interamente dedicato all’universo cinematografico pasoliniano. L’appuntamento è per domenica prossima, 8 novembre, alle 15.30, nell’Auditorium dell’Opera Mortai. L’incontro, dal titolo “Il cinema di Pasolini: la poetica dello sguardo”, sarà condotto da Andrea Chimento, giornalista e critico cinematografico de Il Sole 24 Ore e direttore della piattaforma di divulgazione Longtake. L’obiettivo dell’evento è costruire un ponte ideale con il percorso espositivo della mostra, offrendo al pubblico nuovi strumenti di lettura per interpretare la straordinaria e provocatoria produzione cinematografica di una delle figure più complesse del Novecento italiano. L’analisi critica si alternerà con la visione guidata di sequenze e clip tratte dalla filmografia del regista, richiamando immagini iconiche e costanti rimandi letterari, storici e artistici. Prenotazione obbligatoria inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica prenotazioni@fortedibard.it oppure telefonando al numero 0125 833818. Tariffa 15 euro, ridotto 18-25 anni e over 65 12 euro. La quota comprende l’ingresso alla conferenza, la visita guidata alla mostra “Davide Toffolo. Parola di Pasolini” e l’accesso ad altri 2 spazi espositivi a scelta.

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