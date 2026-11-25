AOSTA (mye) Ormai non sono più giochi ma riproduzioni in scala di panorami in cui un modellino di treni realmente esistenti, o esistiti, si muove lungo mini binari. La cura che l’associazione Museo Ferroviario Valdostano ha da sempre nel conservare i modellini funzionanti si può vedere fino a domani, domenica 22 novembre, nella Saletta d’Arte del Comune di Aosta, in via Xavier De Maistre, aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

“Les Échos du Chemin de Fer – 140 anni della ferrovia Ivrea-Aosta” è un anticipo dell’esposizione che sarà ospitata al Forte di Bard da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2027, dove il percorso dedicato ai 140 anni della ferrovia Ivrea-Aosta sarà ulteriormente valorizzato.

«Questa è solo una parte delle nostre collezioni. – ha raccontato il presidente dell’associazione Raffaele Moreschini in occasione dell’inaugurazione della mostra avvenuta mercoledì scorso, 18 novembre – Manifesti, documenti, fotografie d’epoca, cimeli e soprattutto i diorami che attirano l’attenzione di grandi e piccoli sono frutto della nostra passione per i treni di ogni epoca » .

«La ricorrenza dei 140 anni assume un significato particolare nell’attuale percorso verso la riapertura della nuova linea ferroviaria elettrificata – spiega l’assessore allo Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile Laurent Viérin – Accanto agli interventi infrastrutturali e alle attività necessarie al ripristino del collegamento, si è ritenuto importante promuovere anche momenti di approfondimento e valorizzazione della storia ferroviaria, riconoscendo il valore che questo servizio ha rappresentato per generazioni di valdostani e il ruolo che è chiamato a svolgere anche nel futuro. La mostra vuole essere proprio un’occasione per tenere insieme queste due dimensioni: da una parte la memoria di un’infrastruttura che ha segnato la storia del territorio, dall’altra la prospettiva di un collegamento rinnovato, più moderno e sostenibile, al servizio dei cittadini e delle relazioni tra territori».