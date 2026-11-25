AOSTA (zgn) Lunedì prossimo, 23 novembre, alle 17.30, nella Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” di Aosta, sarà presentato il libro “Boso di Saint-Marcel e gli affreschi del castello di Fénis. Un pittore valdostano alla corte del duca di Berry. Moda e costume da Parigi a Fénis nel 1400”, di Bruno Orlandoni e Guido Mones. Il volume, 448 pagine, 60 euro, edito da Le Château, parte da documenti inediti e dalla rilettura di testi noti su Boso, pittore nato a Saint-Marcel e documentato alla corte sabauda dal 1390 al 1410. Il testo valuta se Boso possa essere l’autore degli affreschi del Castello di Fénis. L’obiettivo principale è ricollocarli nel contesto europeo dell’epoca, seguendo la carriera del pittore dai borghi alpini alle sedi della monarchia sabauda, a Parigi, nelle capitali dei ducati francesi e ad Avignone.La ricostruzione si chiude con l’analisi degli abiti dei personaggi affrescati, letti come indicatori di appartenenza e di gusto della classe dirigente.