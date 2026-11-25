AOSTA (zgn) Il Festival d’autunno torna alla Maison des Artistes Bard-Mab con 3 appuntamenti gratuiti. Oggi, sabato 21 novembre, alle 18, la pittrice francese Ariane Darpy presenta il lavoro realizzato durante la residenza di un mese a Bard, nell’ambito del Nouveau Grand Tour dell’Institut Français Italia. Sempre oggi, alle 21, in teatro, spettacolo di fine residenza della compagnia Bellingeri-Teteruk con il progetto RE-, sui rapporti tra umano e non umano. Domenica 22 novembre alle 15.30, partenza dalla MAB per una passeggiata fotografica nel borgo di Bard e dintorni, a cura di Marta Renda. In caso di maltempo, laboratorio di moodboard sul tema autunno. Posti limitati. Informazioni e prenotazioni: biglietteria@maisondesartistebard.it, 338 2290726.