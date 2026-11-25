AOSTA (zgn) Venerdì prossimo, 27 novembre, alle 10.30, nella sede del Savt, in via Carrel ad Aosta, si terrà la presentazione del libro “La nostra storia – La Vallée d’Aoste du Néolithique à l’An 2000”, dello storico Joseph Rivolin, edito dalla Tipografia Duc. L’incontro, organizzato dal Savt-Retraités e dal Savt-Ecole, sarà un’occasione per ripercorrere, insieme all’autore, i millenni di storia che hanno contribuito a plasmare l’identità, la cultura e le istituzioni della Valle d’Aosta. Un momento di approfondimento e confronto per riscoprire le radici della comunità valdostana e riflettere sull’importanza della memoria storica nella costruzione del futuro.
Lo storico Joseph Rivolin presenta al Savt il libro sulla storia valdostana
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