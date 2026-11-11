Lo Charaban, da martedì 10 biglietti in vendita al Giacosa

AOSTA (zgn) La 56esima edizione della rassegna di teatro popolare Lo Charaban si svolgerà da martedì 24 a domenica 29 novembre, come sempre sul palcoscenico del Teatro Giacosa di Aosta. Le rappresentazioni si terranno alle 21 dal martedì al sabato, mentre lo spettacolo di domenica 29 novembre è previsto alle 15. L’apertura dello spettacolo (La banquet-ta) vedrà protagonisti il direttore della compagnia Michel Celesia e Manuel Baravex. L’edizione 2026, proporrà ancora una volta tre pièce inedite. La prima parte di ogni serata sarà dedicata a Lo Tsatë di Andrea Cavagnet: la storia è ambientata in un castello il cui proprietario ha gravi difficoltà finanziarie, ma i cui dipendenti rifiutano l’idea di una vendita. Reciteranno Wanner Orsi, Fabrizio Jacquin, Elisa Pieiller, Michel Celesia, Manuel Baravex, Elena Martinetto, Alice Gemelli, Pierre André Avoyer, Andrea Cavagnet, Rosanna Danna e Joel Albaney. La seconda parte proporrà Tëta Verda di Eleonora Rasetto: una commedia spassosissima che si svolge la sera di Capodanno in una casa valdostana, scandita da equivoci, scambi di ruoli e scene di vita domestica. In scena Joel Albaney, Valerie Marguerettaz, Andrea Cavagnet, Elodie Charles, Manuel Baravex, Wanner Orsi, Fabrizio Jacquin, Pierre André Avoyer e Christian Brunod. Sempre nella seconda parte verrà rappresentata La Plasteucca di Paola Vuyet: una pièce esilarante che si svolge in un giardino dove una signora organizza la presentazione di un prodotto. Gli interpreti sono Andrea Cavagnet, Valerie Marguerettaz, Christian Brunod, Elisa Pieiller, Elena Martinetto, Elodie Charles e Alice Gemelli. La musica sarà assicurata dall’orchestra Les Joueurs du Charaban, diretta da Aldo Abena e Mauro Berthod, e gli intermezzi saranno animati da Le-Trèi Frustapot e Le Dzovenno de la Coumba. I biglietti, al prezzo di 15 euro, saranno in vendita al Teatro Giacosa a partire da martedì prossimo, 10 novembre, fino a esaurimento posti, nei seguenti orari: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. L’acquisto sarà limitato a 20 biglietti a persona. I biglietti saranno disponibili anche online sul sito ufficiale www.locharaban.vda.it.