Due giovani allieve di Area Danza Aosta brillano al Milano Danza Competition

SAINT-CHRISTOPHE (zgn) Straordinario inizio di anno accademico con importanti affermazioni per i giovani talenti della palestra a Saint-Christophe Bem-Bien Etre en Mouvement sezione Area Danza Aosta. Due le danzatrici presentate alla recente edizione del Milano Danza Competition, il prestigioso concorso internazionale di danza che vede confrontarsi ogni anno le migliori promesse del panorama coreutico internazionale. Le allieve, guidate dalla direzione artistica di Marinella Gloriati che ne ha firmato il lavoro coreografico, si sono distinte conquistando posizioni di vertice. L’evento giunto alla sua nona edizione si è svolto online – i risultati sono stati comunicati domenica scorsa, 1° novembre – con l’organizzazione di Rossolab, diretto da Mirella Rosso e Michele Olivieri. Il concorso è stato caratterizzato da un alto livello ed ha visto la partecipazione di danzatori provenienti da Italia, Romania, Polonia, Australia e Svizzera. La giuria internazionale formata da Filippo Ferdinando Pagani solista del Teatro Bolšoj di Mosca, Duccio Tariello solista del Wiener Staatsballett, Marco Di Salvo membro all’Opéra National de Bordeaux, Vittoria Bruno membro del Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli, Vincenzo Petronzi membro della Junior Company del Wiener Staatsballett e Sofia Rosolini “Coryphée” del Balletto dell’Opéra National de Paris ha premiato il costante lavoro, la dedizione e la passione dimostrati in questi mesi di intensa preparazione per le giovani allieve della scuola valdostana. Emma Castiglion ha ottenuto il secondo premio nella categoria Under modern-contemporaneo con la coreografia “Per Gioco” e Marina Valerioti ha conquistato il secondo premio nella categoria Junior modern-contemporaneo con “Tango”. E’ stata inoltre assegnata alle giovani danzatrici la Borsa di Studio per il concorso “Vignale in Danza”. «Questo risultato ci riempie di orgoglio e ripaga i ragazzi dei grandi sacrifici fatti. – dichiarano Marinella Gloriati e Elena Nogara titolare di Bem – Confrontarsi con una realtà di questa importanza internazionale non è solo una competizione, ma un momento fondamentale di crescita artistica e personale. Vedere il loro talento riconosciuto da professionisti del settore è la conferma che la strada didattica intrapresa è quella corretta». Per ulteriori informazioni sulle attività della scuola, è possibile visitare il sito ufficiale di Bem all’indirizzo www.bemfit.it o seguire le pagine social ufficiali di Bem e Area Danza Aosta. Informazioni nella sede in Località Grande Charriere a Saint-Christophe oppure telefonando ai numeri 338 2922300 e 366 2327952.