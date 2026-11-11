Manifesti in città per celebrare il genio dell’inventore Innocenzo Manzetti

AOSTA (zgn) A partire da lunedì scorso, 2 novembre, è visibile ad Aosta un inedito progetto narrativo diffuso dal titolo “Il fantasma di Manzetti”, ideato e realizzato dalla Struttura Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, con la supervisione scientifica dei ricercatori Mauro Caniggia Nicolotti e Luca Poggianti.

Il progetto, che si sviluppa sugli spazi di affissione urbana, vuole rendere omaggio in un modo particolare e specifico a Innocenzo Manzetti, geniale inventore aostano, in occasione del duecentesimo anno dalla nascita, avvenuta il 17 marzo 1826.

Di Innocenzo Manzetti si conosce il nome e si sa chi è in senso lato: a lui sono dedicate scuole e piazze, il suo celebre automa è custodito e musealizzato nel Centro Saint-Bénin di Aosta, ma, ciò nonostante, la sua presenza è fievole, diafana, una sorta di prestigioso spettro che si aggira nell’immaginario cittadino. Da qui nasce, appunto, l’idea del racconto per immagini a lui dedicato.

Al fine di dare la concretezza e la visibilità che, invece, merita questo poliedrico personaggio, la narrazione cittadina dal titolo “Il fantasma di Manzetti” occupa massicciamente durante l’intero mese di novembre alcuni spazi fisici ed emblematici della città.

Vita, progetti, schizzi, brevetti, automi, invenzioni, calcoli e altri frammenti di vita per incontrare l’inventore, in maniera apparentemente casuale, lungo le strade della sua città.

Inoltre, all’interno del sito www.valledaostaheritage.com è possibile approfondire alcuni degli aspetti biografici, storici, scientifici e aneddotici che compongono le sezioni tematiche della narrazione diffusa.

A completare il quadro degli appuntamenti, venerdì prossimo, 13 novembre, alle 17.30, nella Sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori, alla presenza degli autori Mauro Caniggia Nicolotti e Luca Poggianti, si terrà la conferenza di presentazione del loro ultimo saggio “L’inventore del telefono. Innocenzo Manzetti, un genio italiano al centro di una spy story tra America ed Europa” (Edizioni Lindau 2026).

Lunedì 23 novembre, alle 18, nel Teatro dello Spazio Plus, in viale Garibaldi ad Aosta, avrà luogo la proiezione del documentario “Il genio ritrovato” del regista Swan Bergman realizzato anche grazie al sostegno dell’Assessorato regionale dell’Istruzione, Cultura e Politiche e della Film Commission Vallée d’Aoste.