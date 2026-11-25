AOSTA (zgn) Quante volte siamo passati davanti alla Cattedrale di Aosta senza fermarci a guardarla davvero? La visita proposta dal FAI giovedì scorso, 19 novembre, ha offerto una rara occasione: entrare in un luogo familiare e scoprire quanta storia ci sia ancora da leggere nella sua architettura, nelle sue opere e nelle tracce che ogni epoca vi ha lasciato. A rendere speciale l’appuntamento, che ha visto una sessantina di partecipanti, sono stati la direttrice dei Beni culturali ecclesiastici e edilizia di culto della Diocesi Roberta Bordon e lo storico Joseph-Gabriel Rivolin. Con la loro competenza e la passione del racconto hanno guidato i partecipanti a riconoscere, nella storia della Cattedrale, quella della città. È una delle opportunità più belle che il FAI offre anche a chi vive in Valle d’Aosta da sempre: incontrare chi conosce a fondo questi luoghi e tornare a guardarli con la curiosità di chi li vede per la prima volta. «Ringrazio di cuore tutti i nostri volontari e quanti, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze, rendono possibili questi incontri. – dichiara Alessandra Fulginiti, capo delegazione FAI di Aosta – Mi piace pensare che tutto cominci da una domanda e dalla curiosità di cercare insieme una risposta. È così che la passione per la storia e l’arte della nostra regione diventa anche un’occasione per conoscersi, stare insieme e sentirsi più legati ai luoghi in cui viviamo».

Alla scoperta del Castello di Arnad e della Chiesa di San Martino

Il prossimo appuntamento organizzato dalla Delegazione FAI di Aosta si terrà domenica 29 novembre per visitare un luogo totalmente inedito, come il Castello di Arnad. Da sempre di proprietà privata il complesso medievale risalente al XII secolo dallo scorso marzo è oggetto di un intervento di restauro e di messa in sicurezza, il cui primo lotto è in corso di ultimazione. I lavori hanno interessato la pulitura e il consolidamento di un tratto consistente della cinta (la cui altezza supera i 6 metri) e di una torre circolare, mentre gli scavi archeologici hanno rivelato nella corte di ingresso delle strutture finora sconosciute, attribuibili alla cappella del Castello citata per la prima volta nel 1207, così da fornire nuovi elementi per risalire alle diverse fasi costruttive dello storico sito, tra i meno studiati in Valle d’Aosta.

Oltre al Castello romanico di Arnad, i cui edifici sono stati realizzati tra il 1100 e la fine del 1300, gli iscritti al FAI avranno contestualmente la possibilità di ammirare gli esterni e l’interno della Chiesa parrocchiale di San Martino di Arnad-le-Vieux, importante esempio di architettura romanica (XI-XII secolo) in Valle d’Aosta, sorta come cappella di un monastero benedettino e successivamente ampliata ed arricchita da elementi tardo-gotici e da un nuovo magnifico portale. Per coloro che desiderano partecipare alla Santa Messa l’inizio è alle 10.

Al termine della visita al Castello e alla Chiesa, per gli interessati, è previsto un pranzo al ristorante L’Armanac de Toubie. Per partecipare all’iniziativa è richiesta la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo aosta@delegazionefai.fondoambiente.it, precisando il numero di persone e l’interesse a trattenersi per il pranzo.

Come di consueto nell’occasione sarà possibile rinnovare la tessera FAI o sottoscrivere nuove iscrizioni e lasciare un contributo libero a favore delle attività del Fondo Ambiente Italiano, volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.