“Io sono Virgilio”, il nuovo spettacolo di Leonardo Sinopoli debutta alla Saison Culturelle

BARD (zgn) Debutterà in prima nazionale venerdì prossimo, 6 novembre, alle 20.30, al Teatro Splendor di Aosta “Io sono Virgilio”, la nuova creazione di Leonardo Sinopoli, prodotta per la Saison Culturelle. Lo spettacolo, firmato per la regia e le coreografie da Leonardo Sinopoli e Laura Tutolo, li vede in scena come unici interpreti di un’opera che reinterpreta l’universo dantesco attraverso i linguaggi contemporanei che da sempre caratterizzano la loro ricerca artistica. Leonardo Sinopoli, vincitore della XV edizione dell’Arte Laguna Prize all’Arsenale di Venezia, ha preso parte come performer alle retrospettive dedicate a Marina Abramovic a Palazzo Strozzi di Firenze, al Museo di Arte Contemporanea di Belgrado e alla Royal Academy of Arts di Londra. Nel corso della sua carriera ha consolidato la propria esperienza come danzatore e coreografo collaborando con artisti di rilievo internazionale, tra cui Isabel Lewis e Alexandra Pirici, nell’ambito di prestigiose istituzioni e manifestazioni artistiche, tra cui la 59esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, curata da Cecilia Alemani. Il percorso artistico di Leonardo Sinopoli si intreccia con quello di Laura Tutolo attraverso la danza, linguaggio comune che li ha visti entrambi impegnati come danzatori nel Nuovo Balletto di Toscana dal 2016 al 2020. Per il concerto della cantautrice Malika Ayane, in programma sabato 7 novembre, alle 20.30, al Teatro Splendor di Aosta, i biglietti sono esauriti. Malika Ayane torna con il nuovo atteso album di inediti “Cicale” a 5 anni di distanza dal suo ultimo progetto discografico.

I film della Saison

Per la Sezione Cinéma della Saison Culturelle, al Cinéma de la Ville di Aosta, martedì 3 novembre, alle 15.30 e alle 21, e mercoledì 4 novembre, alle 18.30, sarà proiettato – in versione originale in lingua francese con sottotitoli in italiano – il film del 2025 “Nouvelle Vague” del regista Richard Linklater con Guillaume Marbeck, Zoey Deutch e Aubry Dullin. Un viaggio nella Parigi del 1959, tra energia rivoluzionaria e caos creativo, per rivivere la nascita di “Fino all’ultimo respiro” di Jean-Luc Godard, il film che ha cambiato per sempre la storia del cinema.

Martedì 3 novembre, alle 18.30, e mercoledì 4 novembre, alle 15.30 e alle 21, sarà la volta de “La strategia del ragno”, film del 1970 di Bernardo Bertolucci con Giulio Brogi, Alida Valli e Pippo Campanini. La proiezione di martedì verrà introdotta da Massimo Sordella per il restauro della pellicola a cura di Fondazione Cineteca di Bologna in collaborazione con Compass Film e Rai Cinema. Un’opera meno conosciuta di Bernardo Bertolucci, in cui un uomo indaga sull’assassinio del padre, scoprendo le ombre nascoste dietro il mito di un eroe dell’antifascismo.