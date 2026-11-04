“Nuvole alla ribalta: tra narrazione e musica” ad Aosta

Ieri, venerdì 30 ottobre, l’albero dell’aiuola in via Xavier de Maistre ad Aosta, davanti all’Auditorium Sfom, è stato addobbato nell’ambito del progetto per il Dono Day “Nuvole alla ribalta: tra narrazione e musica” a cura del Gruppo Alba Aosta e delle Associazioni Anpav, Avapa e Valle Virtuosa. Oggi, sabato 31 ottobre, dalle 10 alle 12.15, viene proposto un evento che vede le associazioni coinvolte, ognuna per le sue specificità, in sinergia a tutela dell’ambiente e del bene comune, tra interventi e intervalli musicali. Sarà il modo di rendere protagonisti cani e gatti, soprattutto parlando dei problemi legati al randagismo, alla sterilizzazione, agli abbandoni e alle norme o alla responsabilità dei padroni.

Nella foto da sinistra l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta Marco Gheller, la volontaria del Gruppo Alba Aosta Teresa Mezzatesta, il presidente dell’Associazione Valle Virtuosa Paolo Meneghini e la referente del Gruppo Alba Aosta Paola Gennarelli