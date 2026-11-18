AOSTE (ces) Et si la présence d’un chien pouvait transformer notre rapport aux livres? Le lundi 16 novembre, de 17h à 18h, l’Alliance Française de la Vallée d’Aoste propose une rencontre avec Gabriella Vernetto autour d’une approche originale de la lecture, du plurilinguisme et de la médiation animale. Un livre, une histoire, un chien attentif: parfois, il suffit de peu pour que la lecture cesse d’être perçue comme un exercice et devienne un plaisir. C’est sur cette idée que repose J’aime lire avec Thor, un projet porté par Vernetto, spécialiste de la didactique des langues et du plurilinguisme, avec la complicité de Thor, un border collie devenu un partenaire singulier dans la découverte des livres.

L’approche consiste à créer un environnement rassurant, propice à la curiosité et à l’expression. La présence de l’animal peut contribuer à lever certaines appréhensions liées à la lecture, notamment chez les enfants, en favorisant une relation plus spontanée avec les mots et les histoires.

Mais l’univers de Thor ne se limite pas à la médiation animale. Il s’inscrit également dans une démarche éditoriale qui fait dialoguer littérature jeunesse, diversité linguistique et patrimoine culturel. Les Cahiers de Thor proposent ainsi une manière de découvrir les langues à travers le récit. Parmi ces publications figure Le mystère de la vache grise, un ouvrage de Marina Garbolino Riva et Gabriella Vernetto inspiré d’une légende valdôtaine. Déclinée en français, en anglais, en allemand et en roumain, cette histoire témoigne d’une conviction: les langues ne constituent pas des univers séparés, mais autant de chemins pour explorer un même imaginaire.