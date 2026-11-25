AOSTA (zgn) Come da tradizione, la Banda municipale Città di Aosta, diretta dal maestro Daniele Papalia, celebra Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Dopo il concerto di gala nella serata di ieri, venerdì 20 novembre, al Teatro Giacosa assieme alla Banda giovanile Città di Aosta – sotto la direzione di Andrea Attilio Golia Libertini e Federico Tigellio Benvenuto – sono previste la “Sveglia alla città” nella notte tra oggi, sabato 21, e domani, domenica 22 novembre, e la sfilata per le vie del centro storico alle 11.30 di domani.