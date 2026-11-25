Incontro ad Aosta – martedì scorso, 17 novembre – tra Amedeo Bozzer presidente nazionale Anmil-Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, e il presidente regionale Francesco Marra. Al centro del confronto, «l’impegno dell’associazione nel diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi professionali e nel promuovere una cultura della sicurezza che coinvolga Istituzioni, imprese, lavoratori e cittadini». Tra gennaio e settembre 2026, in Valle d’Aosta si sono registrati 1.121 infortuni sul lavoro (più 6,7 per cento), un decesso e 58 malattie professionali (più 16 per cento). L’Anmil invita «tutti i titolari di rendita Inail a rivolgersi alla sede di Aosta per ricevere supporto, assistenza e tutela, contribuendo al contempo a sostenere e rafforzare la presenza e l’attività dell’Associazione sul territorio». Nella foto da sinistra il consigliere Giorgio Garavet, il presidente regionale Anmil Francesco Marra, la consigliera Luciana Paonna, il presidente nazionale Amedeo Bozzer, e la segretaria Donatella Soma.