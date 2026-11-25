AOSTA (fci) Sono stati pubblicati 3 bandi di concorso pubblico, per esami, finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di 7 funzionari da destinare al Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali. Nel dettaglio, i bandi riguardano l’assunzione di 4 funzionari restauratori (categoria D, posizione D); l’assunzione di 2 funzionari archeologi (categoria D, posizione D), da assegnare alla Struttura Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali; l’assunzione di 1 funzionario istruttore tecnico (categoria D, posizione D), da assegnare alla Struttura Patrimonio storico artistico e gestione siti culturali.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro giovedì 17 dicembre secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi, consultabili nella sezione Concorsi del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta (https://www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/.)

Fondation Grand Paradis indice un bando per la selezione di personale, i profili ricercati sono: 1 “Responsabile comunicazione ed eventi” e 1 “Responsabile della gestione dei siti naturalistici e culturali”.

Sarà inoltre costituita una graduatoria della validità di 24 mesi da cui attingere per i profili di: “Responsabile comunicazione ed eventi”, “Addetto al servizio comunicazione ed eventi”, “Responsabile della gestione dei siti naturalistici e culturali”, “Project manager” e “Operatore dei siti di interesse naturalistico e culturale”.

La selezione avverra per titoli ed esami. Le domande dovranno pervenire entro venerdì 4 dicembre.

Il bando completo e il modulo per la domanda di partecipazione sono disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente – Selezione del personale” del sito www.grand-paradis.it.