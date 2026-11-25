QUART (qdn) L’azienda Rosset Terroir di Quart ha ricevuto il Research & Innovation Award al Merano WineFestival, il riconoscimento con cui l’evento premia ricerca e innovazione nel settore enogastronomico. Il premio è uno dei 9 Honour Award consegnati sul palco del Teatro Puccini nell’ambito della 35esima edizione. Rosset Terroir era l’unica cantina valdostana tra le aziende premiate. «Questo premio alla ricerca e all’innovazione, ricevuto in un contesto importante come Merano, ripaga gli sforzi economici, di lavoro e di fatica che io e il mio staff abbiamo affrontato per andare a cercare un prodotto sempre più in alta montagna e per rispettarne il carattere in cantina. – dichiara il titolare Nicola Rosset – Sono uve che danno risultati ottimi ma molto più difficili da coltivare e da vinificare. La qualità però vince sempre, sono anni che abbiamo la fortuna di essere premiati e riconosciuti in questa direzione». Rosset Terroir ha ottenuto il WineHunter Award Gold con 6 etichette: Sopraquota 900 2024, Petite Arvine 2024, Syrah 870 2024, Pinot Noir 850 2024, Chambave Muscat 2024 e Chardonnay 770 2024. Il numero nel nome del vino indica la quota massima del vigneto da cui proviene. L’azienda aveva già conquistato il WineHunter Award Platinum nel 2022, nel 2023 e nel 2024. La famiglia Rosset è legata da generazioni alla terra e alla distillazione: lamponi, genepì e zafferano coltivati per i liquori delle Distillerie St. Roch. Nel 2001 sono stati piantati a Senin i primi filari di Chardonnay, Syrah e Cornalin, seguiti da Moscato di Chambave, Pinot Gris, Petit Rouge e nuove parcelle di Syrah. Nel 2017 la svolta a Villeneuve, dove la famiglia ha impiantato Petite Arvine oltre i 900 metri di altitudine, su versanti con pendenze prossime al 50 per cento. Da questa scelta nasce Sopraquota 900, Miglior Bianco d’Italia per la guida Vini d’Italia 2021 del Gambero Rosso e, nel 2024, tra i Top 100 World Wines di James Suckling.