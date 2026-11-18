Incontro pubblico «Les consorteries valdôtaines facteur d’evolution de notre montagne» nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 novembre, nella Sala Bim del Celva sugli aspetti più attuali e delicati per chi amministra o fa parte di una consorteria.
INCONTRO PUBBLICO «LES CONSORTERIES VALDÔTAINES»
Redazione · Pubblicato il
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