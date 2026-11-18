AOSTA (fci) Si è svolto nella mattinata di ieri, venerdì 13 novembre, l’incontro tra l’assessore al Lavoro Laurent Viérin, e le organizzazioni sindacali, rappresentate da Barbara Capelli per la Slc Cgil, Ivana Laurora per la Fistel Cisl e Zeno Pucci per il Savt (foto), sulla situazione della Musumeci di Quart, che ha annunciato 8 esuberi su 29 addetti nei reparti di legatoria, stampa e prestampa.

«Apprezziamo la disponibilità dell’Amministrazione regionale al confronto. – dichiarano i rappresentanti sindacali – Abbiamo illustrato all’Assessore lo stato delle trattative ancora in corso, ribadendo la ferma volontà di tutelare le lavoratrici e i lavoratori affinché le conseguenze di questa crisi siano il meno impattanti possibile per le vite delle famiglie coinvolte.»

«Abbiamo ascoltato con grande attenzione le organizzazioni sindacali e ne condividiamo pienamente la preoccupazione – dichiara l’assessore Laurent Viérin – La Musumeci custodisce un patrimonio di mestiere e di cultura editoriale che appartiene a tutta la comunità valdostana, e otto posti di lavoro su ventinove rappresentano un colpo pesante per i lavoratori e per le loro famiglie. La Regione è disponibile a compiere ogni azione possibile a tutela di questi lavoratori. Continueremo a seguire da vicino il confronto tra le parti auspicando che le ultime istanze avanzate dalle organizzazioni sindacali – che ringraziamo per il lavoro svolto – siano accolte positivamente dalla parte datoriale. Qualunque sarà l’esito, nessuno sarà lasciato solo: ogni lavoratore coinvolto potrà contare su un percorso costruito su misura per lui.» Sempre ieri è arrivata la comunicazione della direzione di Confindustria del raggiungimento dell’accordo tra Musumeci e sindacati: in buona sostanza sono confermati gli 8 licenziamenti, i diretti interessati riceveranno poco meno di 4 mensilità lorde come incentivo all’esodo.