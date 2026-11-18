AOSTA (fci) Comprendere la storia della Valle d’Aosta per leggere meglio il presente e affrontare le scelte del futuro. È il filo conduttore dell’assemblea annuale di Federmanager Valle d’Aosta, in programma oggi sabato 14 novembre al MegaMuseo-Museo e Area Megalitica di Aosta.

Il convegno, dal titolo «Dalla Valle che raccontiamo alla Valle che costruiamo», prende il via alle 16.30. Ad aprire il confronto è lo storico Marco Cuaz, con la lectio «Storie utili, inutili, dannose»: una riflessione sul rapporto tra la realtà valdostana e le narrazioni attraverso le quali è stata rappresentata nel tempo. Da questa lettura prende avvio l’intervento di Mario Cardoni, direttore generale di Federmanager, dedicato alla visione della managerialità e alle priorità del Manifesto Federmanager 2026. Il confronto prosegue con Fulvio Centoz, già sindaco di Aosta: come possono istituzioni e management collaborare perché la Valle d’Aosta diventi un luogo nel quale le competenze, anche manageriali, scelgano di restare e crescere?

A introdurre e guidare i lavori è Matteo Marten-Perolino, presidente di Federmanager Valle d’Aosta. La giornata inizia alle 14.30 con la parte riservata agli associati, dedicata ai lavori assembleari e agli aggiornamenti. Alle 15.30 visita guidata all’Area Megalitica, prima del convegno delle 16.30.