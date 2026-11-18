AOSTA (fci) Da lunedì prossimo, 16 novembre, parte Giro Spesa, il nuovo servizio di navetta gratuita promosso da Gros Cidac per facilitare gli spostamenti dei clienti verso l’ipermercato, soprattutto di chi non ha un mezzo proprio o incontra diicoltà negli spostamenti quotidiani. Il servizio porta direttamente da casa all’ipermercato e ritorno, senza fermate prestabilite. È attivo il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 12, su prenotazione obbligatoria entro le 20 del giorno precedente al numero 329 2158645. In questa prima fase l’area coperta è solo Aosta città. Il servizio sarà proposto in via sperimentale per un mese: in base all’interesse dei cittadini e all’utilità riscontrata, Gros Cidac valuterà se proseguire e ampliare l’iniziativa.

«Invitiamo a provare gratuitamente Giro Spesa dalla prima settimana. – si legge in una nota – La partecipazione nel periodo di prova sarà fondamentale per decidere il futuro del servizio».