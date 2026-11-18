AOSTA (fci) E’ stato pubblicato l’avviso pubblico di selezione, per titoli e prova teorico-pratica, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di 10 operai idraulico-forestali con profilo di muratore, 4° livello “specializzato”. Il personale sarà impiegato nei cantieri di lavoro per l’esecuzione degli interventi previsti dalle leggi regionali 44 del 1989 e 67 del 1992. La domanda di partecipazione, disponibile presso gli uffici del Dipartimento Agricoltura e risorse naturali, in località Amérique a Quart e sul sito internet regionale, nella sezione dedicata alle Risorse naturali all’indirizzo https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Cantieri_forestali/avvisi_i.aspx, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e corredata di copia fotostatica del documento d’identità.

Le domande dovranno pervenire entro giovedì 26 novembre all’Ufficio segreteria e protocollo del Dipartimento Agricoltura e risorse naturali: consegna a mano nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16); spedizione a mezzo raccomandata A/R; invio con pec all’indirizzo: agricoltura@pec.regione.vda.it tramite la propria personale casella pec.

La domanda, se presentata a mano o se inoltrata tramite pec deve pervenire entro le 12 di giovedì 26 novembre.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Gestione degli addetti idraulico-forestali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15, telefono 0165 77 6207 – 0165 776211; mail agricoltura@regione.vda.it.