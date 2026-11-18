AOSTA (fci) E’ necessario «avviare una riflessione sulla normativa regionale, risalente al 2000, che all’epoca era all’avanguardia, ma che oggi ha bisogno di una revisione organica e complessiva. In questi 25 anni il settore della distribuzione dei carburanti è cambiato, tra nuove dinamiche di mercato, transizione energetica e mutate esigenze di mobilità. In Valle d’Aosta, regione montana, la presenza di questi servizi nelle aree a bassa densità abitativa non ha soltanto una valenza economica, ma anche sociale e territoriale. La transizione energetica è un percorso imprescindibile, ma deve accompagnarsi a una visione che tenga conto delle nostre specificità. Ci impegniamo a lavorare a una nuova disciplina, attraverso un confronto condiviso e partendo da un quadro aggiornato della rete distributiva. L’obiettivo è garantire servizi essenziali, sostenere le attività locali e creare le condizioni affinché si possa continuare a vivere nelle nostre vallate». Parole di Laurent Viérin, assessore regionale allo Sviluppo economico: il Consiglio Valle ha approvato all’unanimità una mozione sottoscritta congiuntamente dai gruppi Lega VdA e La Renaissance, così come emendata in accordo con l’Assessore, che impegna la Giunta a richiedere ai Comuni i dati per costruire un quadro conoscitivo completo e aggiornato della rete distributiva dei carburanti. Chiede inoltre di predisporre, entro il mese di settembre 2027, un disegno di legge di revisione organica della legge regionale 36 del 2000 in materia di rete distributiva dei carburanti per autotrazione, tenendo conto dell’evoluzione del contesto socio-economico, delle esigenze dei territori montani e periferici, dei processi di transizione energetica e delle innovazioni introdotte dalla normativa statale in materia di mercato e concorrenza, al fine di dotare la Valle d’Aosta di un quadro normativo aggiornato, moderno e coerente con le sfide future del settore.