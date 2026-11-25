AOSTA (fci) Avere una casa dignitosa, accessibile e sostenibile è un diritto fondamentale, ma anche in Valle d’Aosta rappresenta una difficoltà crescente per molte persone e famiglie. Per affrontare le diverse problematiche legate all’abitare e offrire ai cittadini strumenti concreti per conoscere e far valere i propri diritti, Fp Cgil Valle d’Aosta, Fillea Cgil Valle d’Aosta, Sunia VdA, Federconsumatori VdA e lo Sportello Disabilità della Cgil VdA organizzano un incontro pubblico giovedì 26 novembre, alle 16.30, nel salone della Cgil Valle d’Aosta, in via Binel ad Aosta. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza e l’incontro sarà moderato da Piero Minuzzo.

L’iniziativa intende affrontare il tema della casa partendo dalle condizioni degli immobili e dalla necessità di garantire abitazioni salubri e sicure. In Valle d’Aosta, soprattutto nei centri storici e nei piccoli comuni, sono ancora numerosi gli edifici vetusti che presentano problemi di umidità, isolamento termico insufficiente e difficoltà di adeguamento strutturale, con ricadute sulla salute e sulla qualità della vita degli abitanti.