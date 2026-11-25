BORGOFRANCO D’IVREA (ttm) Con l’accordo stipulato nei giorni scorsi tra Regione Lombardia e Valle d’Aosta, che prevede dal 27 giugno 2027 un treno diretto tra Aosta e Milano senza più cambio a Chivasso, anche se solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica, con validità 5 anni, è stato inevitabile pensare al destino della stazione di Borgofranco d’Ivrea, posta sulla tratta, attualmente oggetto di rigenerazione da parte di Rfi per l’elettrificazione della linea.

Sui social si sono sviluppate accese discussioni sull’effettiva possibilità di un ripristino della fermata a Borgofranco, specie in virtù del cantiere in corso che prevede un nuovo sottopasso con ascensori, privo di barriere architettoniche, utilizzabile da tutti i pedoni per passare da via Mazzini a via Aosta, più fermate, area verde e area bus e nuovo parcheggio dopo anni di pullman sostitutivi, il tutto di pertinenza esclusiva di Rfi e Comune.

A fare chiarezza sulla situazione è l’ex sindaco di Borgofranco Fausto Francisca: «Da Borgofranco, con la fermata dei treni, si può utilizzare la rete di Rfi Italia. Il protocollo firmato non decide, per ora, le stazioni in cui ferma il diretto. Questo è un primo passo per un collegamento che, senza elettrificazione, non si poteva nemmeno proporre, nelle condizioni in cui si trovava la nostra stazione». Il timore di chi solleva dubbi è prevedere l’attivazione di una stazione rigenerata ma non utilizzata, quando invece l’attenzione di Rfi si sarebbe dovuta rivolgere a progetti più importanti per il paese, cioè la costruzione di sovrappassi per eliminare i passaggi a livello e la programmazione di più fermate per i treni. Problematiche affrontate già in passato e vanificate per la lungaggine dei tempi, la lentezza esecutiva, le mediazioni tra attori per soluzioni condivise. «Sicuramente con la spinta delle attività industriali, in futuro, almeno un sovrappasso si dovrebbe fare, molto probabilmente quello a Nord di Borgofranco. – replicato Fausto FranciscaMa per questi progetti devono sedersi al tavolo Regione, Città Metropolitana di Torino, Anas, reti dei servizi, Smat, non solo Rfi e Comune, che avrebbe dovuto essere interlocutore principale e dalle idee chiare, mancando oggi il quale si è costretti ad attendere».