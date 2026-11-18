QUINCINETTO (ttm) Si è svolta sabato scorso, 7 novembre, la tradizionale Fiera Autunnale del Bestiame di Quincinetto, insieme alla 67esima Rassegna Bovina della Pezzata Rossa Valdostana e di altre razze e alla 53esima Fiera di San Carlo. In mattinata il bestiame è stato raccolto nell’area predisposta per la visita delle autorità, dei tecnici e dei responsabili del settore agricolo e zootecnico, poi seguita dalla degustazione dei prodotti locali intitolata “Miasse, Mondè e Vin”. A mezzogiorno si è tenuto il pranzo conviviale con gli allevatori e i simpatizzanti. «Un appuntamento che ribadisce l’importanza della permanenza degli allevatori in montagna, a guardia del territorio. – ha tenuto a ribadire il sindaco Angelo Canale Clapetto, impossibilitato a partecipare all’evento per un investimento da parte di un motoveicolo occorsogli poco prima e che lo ha costretto alla permanenza in pronto soccorso per la frattura scomposta della tibia, ma desideroso comunque di fare sentire la propria voce per la tradizionale festa autunnale di Quincinetto – Dobbiamo sostenere con tutte le forze la nostra economia zootecnica, vero pilastro del Comune, caratteristica identitaria del nostro territorio a sostegno della natura, nel rispetto per chi nel passato, con più fatica, ha voluto e potuto difendere la montagna di Quincinetto». Un particolare ringraziamento è stato rivolto dall’Amministrazione comunale, rappresentata dal neo vice sindaco Luciano Barufatto, al responsabile di Coldiretti Canavesana Massimo Ceresole, al consigliere regionale Fabrizio Ricca e in particolare al presidente di Ara Piemonte – Sezione di Quincinetto Mario Cipriano Moliner. Quest’anno erano presenti in fiera 13 allevatori (Simone Accotto, Antonella Anselmo, Massimo Arnodo, Pietro Bordet, i fratelli Bosonetto, Giacomo Cipriano Moliner, Mario Cipriano Moliner, Daniela Deandrea, Emanuele Giovannini, Nicola Monetta, Luca e Lucia Motta Frè, Roberto Motta Frè, Maurizio Zoppo), per un totale di 190 bovini, con la partecipazione anche delle aziende ovicaprine di Monica Bosonetto, Giuseppe Ceretta, Roberto Motta Frè e Riccardo Salvarani, con rispettivamente 58 capre, 10 pecore, 3 equini dell’azienda Monica Bosonetto e la presenza di avicoli accompagnati dai ragazzi di Quincinetto.

La classifica stilata dagli esperti di razza è la seguente. Per la pezzata rossa valdostana, categoria vacche da latte: 1ª Italia di Nicola Monetta, 2ª Romagna di Antonella Anselmo, 3ª Roma di Maurizio Zoppo. Categoria vacche pregnanti oltre 5 anni: 1ª Okey di Antonella Anselmo, 2ª Galanta di Simone Accotto, 3ª Etoille di Lucia e Luca Motta Frè. Categoria vacche pregnanti fino a 5 anni: 1ª Patachin di Nicola Monetta, 2ª Quaranta di Luca Motta Frè, 3ª Ribat di Daniela De Andrea. Categoria manze pregnanti fino 3 anni: 1ª Suvenir di Danielal De Andrea, 2ª Saretta di Mario Cipriano Moliner, 3ª Riviera di Antonella Anselmo. Categoria manzette da allevamento 16/21 mesi: 1ª Saiot di Antonella Anselmo, 2ª Tormenta di Mario Cipriano Moliner, 3ª Gioia di Massimo Arnodo. Categoria vitelle da allevamento fino a 16 mesi: 1ª Trilli di Luca e Lucia Motta Frè, 2ª Valeisa di Daniela De Andrea, 3ª Trottola di Antonella Anselmo. Categoria torelli da allevamento 7 mesi e oltre: 1° Turin di Antonella Anselmo, 2° Urus di Simone Accotto, 3° Ufo di Mario Cipriano Moliner. Per la razza pezzata castana valdostana, categoria vacche pregnanti: 1ª Mister di Pietro Bordet, 2ª Tichi di Emanuele Giovannini, 3ª Buffia di Antonella Anselmo. Categoria manze pregnanti fino 3 anni: 1ª Regal di Emanuele Giovannini, 2ª Stella di Mario Cipriano Moliner, 3ª Moncher di Roberto Motta Frè. Categoria manzette da allevamento 16/28 mesi: 1ª Venise di Antonella Anselmo, 2ª Diamante di Daniela De Andrea, 3ª Belva di Massimo Arnodo. Per razza piemontese: 1ª Carina dei fratelli Bosonetto, 2ª Edelveis di Luca e Lucia Motta Frè, 3ª Luce di Antonella Anselmo. Per razza grigio alpina: 1ª Ardia di Emanuele Giovannini, 2ª Lisca di Simone Accotto, 3ª Civila di Pietro Bordet.