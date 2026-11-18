TAVAGNASCO (qdn) «Negli ultimi 15 anni, da quando siamo noi nell’organizzazione, non avevo mai visto così tanta gente ad assistere alla finale. Credo che in tutto si possa parlare di circa 2.000 persone». Il presidente dell’associazione Amici delle Reines del Piemonte Igor Modina è raggiante nel raccontare la finale regionale del Campionato di Incontri tra Reines che si è disputata a Tavagnasco domenica scorsa, 8 novembre. «Nonostante la novità della suddivisione della quarta e della quinta categoria nelle sottocategorie “pesante” e “leggera”, gli orari sono stati rispettati e, anzi, abbiamo concluso circa mezz’ora prima rispetto alle scorse edizione» aggiunge Igor Modina.

In campo sono scese complessivamente 143 bovine. Come di consueto tante delle migliori classificate possono vantare una genealogia valdostana. In prima categoria, tra 27 partecipanti, ha vinto Micabol di Licia Fantin di Vidracco, che proviene dalla stalla di Michele e Patrick Bionaz di Brissogne e che è nipote di Feysan, regina regionale in Valle d’Aosta di seconda categoria nel 2008 e nel 2009. Micabol in finale ha sconfitto Ribella di Nicola Giacomino di Favria, che viene dall’azienda di Dario Bétemps di Saint-Christophe. In semifinale erano state eliminate Surprise di Valter Pezzetti Tonion e Suisse di Aldo Versino.

Tra le 28 contendenti di seconda categoria, si è imposta Carioca di Andrea Castellino di Favria – proveniente dalla stalla di Mattia Brulard di Nus – che in finale ha allontanato un’altra bovina di sangue valdostano, Peterey del presidente Igor Modina di Cerrina, che proviene dalla razza di Leandro Gex di La Salle. Terzo posto per Mangys di Anna Devietti Goggia di Corio e per Champagne di Eric Roletto Zabella di Colleretto Castelnuovo.

In terza categoria si sono affrontate 26 bovine ed è tornata a trionfare Oplà di Andrea Castellino, che a quanto pare è imbattibile negli anni pari: la splendida reina – della razza di Alessia Fiou dell’azienda Verney di Gressan – aveva infatti conquistato il bosquet nel 2022 tra le manze e nel 2024 in terza categoria, mentre nel 2025 era giunta terza. Domenica in finale ha battuto Bandita della società Caprio-Bosonetto di Carema mentre in semifinale si erano arrese Viper dei Fratelli Vironda di Favria e Iena di Massimo Arnodo di Tavagnasco.

In quarta categoria, tra le 16 manze leggere ha vinto Tiky di Dario Ghivarello di Nole con in seconda posizione Manila di Claudio Giovando di Castellamonte. Tra le pesanti (15 partecipanti), primo posto per Ciara di Valter Pezzetti Tonion (della razza di Fulvio Borbey di Pollein) e secondo per Tabac di Denis Benedetto di Chialamberto.

In quinta categoria, tra i 16 manzetti leggeri primo Kinder dei fratelli Davide e Marco Enrici di Corio che in finale ha sconfitto Mitra di Martina Perono di Borgiallo. Tra i 15 manzetti pesanti il più forte è stato Furia di Valter Pezzetti Tonion (che proviene dalla stalla di Gérard Montovert di Torgnon) con al secondo posto Tronté di Eric Roletto Zabella.

Come sempre la finale di Tavagnasco è stata anche un’occasione per rinsaldare i legami di amicizia e la collaborazione tra le associazioni delle battaglie delle reines piemontese e valdostana. «Alla finale era presente il presidente dell’Association Amis des Batailles de Reines Roberto Bonin. – sottolinea Igor Modina – Inoltre hanno prestato servizio i “rabatteurs” valdostani, lo speaker Deniel Pession, i veterinari Davide Mila ed Erik Bollon, i bosquet sono stati realizzati dalla famiglia di Enzo Marcoz e le campane dall’azienda Le Cuir. Due campane sono state offerte dal presidente degli Amis delle Batailles de Reines Roberto Bonin (ed è stata assegnata a Peterey proprio di Igor Modina ndr) e dalla presidente dei Compagnons Batailles di Moudzon Vilma Cerise (destinata a Ciara di Valter Pezzetti Tonion ndr)».

La cena di chiusura è prevista per sabato 28 novembre al bocciodromo di Pont-Saint-Martin con l’accompagnamento musicale dell’orchestra di Marianna Lanteri. Le prenotazioni vanno effettuate telefonando al numero 347 1069323.