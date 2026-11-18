QUINCINETTO (ttm) E’ stata una commemorazione del IV novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, diversa dal solito e velata di un alone di tristezza e soffusa malinconia, quella celebrata a Quincinetto, in cui si è salutato il vice sindaco Fausto Fosson, recentemente scomparso. L’ha ricordato con commozione il sindaco Angelo Canale Clapetto: «Caro Fausto, un abbraccio a te, in questa giornata il cui invito era ancora firmato da te come vice sindaco e che vede anche la partecipazione per la prima volta della rinnovata Sezione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, della quale tu sei stato socio (ri)fondatore». Il primo cittadino, dopo aver ringraziato per la presenza i bambini dell’asilo nido e delle scuole materna ed elementare del paese, augurando loro un futuro migliore in un mondo che è oggi lacerato da gravi crisi internazionali, ha provveduto ad annunciare la firma del decreto di nomina del nuovo vice sindaco, Luciano Barufatto, e del neo assessore alla Cultura e alla Gentilezza, Andrea Cortesi, nonché la nomina del reverendo Luca Pastore a Vicario Foraneo della Diocesi di Ivrea, per conto del vescovo Daniele Salera. Ringraziamenti sono andati anche alla Filarmonica Aurora, fresca dei suoi 100 anni dalla fondazione, alle forze dell’ordine e ai dirigenti scolastici, e un augurio particolare al Cavaliere Giovanni Bertino, che compiva 90 anni. Dopo gli interventi di Francesco Rao, capogruppo degli alpini, e di David Buffa, vicepresidente della Federazione Territoriale di Torino dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, è stata deposta una corona di alloro da parte degli alpini Massimo Zinutti e Pierangelo Giachino, benedetta da don Luca Pastore.