A Borgofranco proseguono i lavori per rinnovare la stazione ferroviaria

BORGOFRANCO D’IVREA (ttm) Proseguono i lavori di rigenerazione dell’area della stazione ferroviaria di Borgofranco, a seguito della presentazione la scorsa settimana, a Torino, dei nuovi treni che percorreranno la linea Torino-Aosta. In particolare a Borgofranco le fermate saranno aumentate di numero rispetto all’ultimo periodo e verranno integrate con quelle degli altri mezzi pubblici: sarà attiva un’area per le fermate dei pullman che non interferirà con la viabilità della strada statale. Attualmente gli interventi stanno procedendo per la realizzazione del sottopasso pedonale tra le due banchine che sarà dotato anche di ascensori e, per accordi con Rfi, potrà essere utilizzato per il passaggio tra via Mazzini e via Aosta da tutti i cittadini. Riperimetrando e delimitando l’area di pertinenza che necessita al servizio ferroviario, via Mazzini sarà ampliata dell’area occupata in passato dalle rotaie per il terminale ferroviario, che portava i treni alla zona industriale, acquisita nel dicembre 2023 dal Comune. I lavori di ampliamento saranno a carico del Comune, che potrà così disporre di un nuovo “Largo” o “Piazzale”. La nuova area di parcheggio, realizzata dopo l’abbandono del cantiere per i lavori dell’elettrificazione, in fregio a via Aosta, sarà invece a spese di Rfi, come da accordi intercorsi tra Rfi e Comune nel 2023.