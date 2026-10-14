Croce Rossa Italiana: a Settimo Vittone si presenta lunedì il nuovo corso per diventare volontari

SETTIMO VITTONE (qdn) Il Comitato di Settimo Vittone della Croce Rossa Italiana apre le proprie porte a chi voglia mettersi in gioco e contribuire concretamente alla propria comunità. Un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari si terrà sabato e domenica prossimi, 17 e 18 ottobre.

Per presentare il percorso e le attività del Comitato e fornire tutte le informazioni sull’iniziativa, è stata organizzata una serata informativa aperta a tutti che si svolgerà lunedì 12 ottobre, alle 20.30, nella sede del Comitato della Croce Rossa Italiana di Settimo Vittone: un momento di incontro e confronto, durante il quale sarà possibile conoscere il percorso formativo, capire cosa significa essere volontario della Croce Rossa e rivolgere direttamente le proprie domande ai referenti del Comitato.

«Diventare volontario della Croce Rossa Italiana significa scegliere di dedicare una parte del proprio tempo agli altri, acquisire nuove competenze e contribuire attivamente al benessere della propria comunità. – si legge in una nota del Comitato della Croce Rossa di Settimo Vittone – Il corso si inserisce pienamente nella visione della Strategia Cri 2018-2030, che individua tra i propri obiettivi strategici la valorizzazione del ruolo delle volontarie e dei volontari, promuovendone il coinvolgimento, la crescita e il benessere. La Strategia sottolinea inoltre l’importanza di rafforzare la capacità della Croce Rossa Italiana di rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza e di aumentare la resilienza delle comunità. La formazione rappresenta un elemento fondamentale: attrarre, formare e valorizzare nuovi volontari significa rafforzare la presenza della Croce Rossa Italiana sul territorio e la sua capacità di essere vicina alle persone nei momenti di bisogno. Il percorso proposto dal Comitato di Settimo Vittone vuole proprio essere un’opportunità per trasformare la disponibilità e la voglia di aiutare in competenze, responsabilità e impegno concreto. La Croce Rossa Italiana è fatta di persone. Persone che scelgono di esserci, di formarsi, di collaborare e di mettere le proprie capacità al servizio degli altri. Il volontariato può iniziare con una semplice scelta: dedicare un po’ del proprio tempo a qualcuno che ne ha bisogno. Il Comitato di Settimo Vittone invita quindi tutte le persone interessate, senza distinzione di età o esperienza, a partecipare alla serata informativa di lunedì 12 ottobre».