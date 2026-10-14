Una vita tra musica e politica. Addio a Francesco Pascuzzi

BORGOFRANCO D’IVREA (ttm) Venerdì scorso, 2 ottobre, nella sua residenza di San Germano – dove si sono svolti i funerali con rito civile -, le comunità di Borgofranco d’Ivrea e di Baio Dora hanno tributato l’ultimo saluto a Francesco “Franco” Pascuzzi, 74 anni, scomparso improvvisamente. Volto molto noto nel territorio eporediese per la sua attività amministrativa in Consiglio comunale, tra i banchi della maggioranza durante il mandato del sindaco Vincenzo Baruzzi, eletto nel 2004 alla guida di una lista civica di centrosinistra, Francesco Pascuzzi nel 2014 ha portato in Municipio come sindaco Livio Tola, con la lista Insieme per Borgofranco, espressione di un’area che riuniva sinistra e Movimento 5 Stelle. Proprio in quegli anni aveva militato nella battaglia contro il pirogassificatore, protrattasi a lungo nel tempo e con vivaci confronti tra le parti.

Oltre all’attività politica e all’impegno civile, Francesco Pascuzzi era conosciuto e apprezzato per la sua passione musicale, che lo aveva portato tra le file del prestigioso Coro Bajolese, simbolo del paese e della sua memoria storica e popolare, appunto in veste di corista.

La sua scomparsa ha suscitato cordoglio anche negli altri ambienti in cui era attivo e apprezzato, soprattutto nell’Anpi di Ivrea e Basso Canavese e nell’Anpi provinciale. Lascia la moglie Lia, la figlia Giulia con Bruno, il fratello Simone con Anna e la sorella Maria. La salma, dopo le esequie e gli ultimi saluti, è stata accompagnata al Tempio Crematorio di Biella.