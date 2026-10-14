“Bike to Rome”: coinvolge anche il Canavese il progetto per portare al Ministero le proposte delle Comunità Energetiche

BORGOFRANCO D’IVREA (ttm) Si è svolto la settimana scorsa, all’EnviPark di Torino, un importante incontro tra le istituzioni, il Politecnico di Torino e i presidenti delle Comunità Energetiche Rinnovabili che hanno beneficiato dei servizi offerti da EnviPark nell’ambito dei progetti Recrosses e Renoss.

Insieme all’equipe dell’Envipark, guidata da Stefano Dotta, ai funzionari regionali coordinati da Silvio De Nigris e alle Cer con i loro presidenti, è stato predisposto il documento “Proposte operative per la promozione e consolidamento delle Cer”, contenente le progettualità che saranno condivise con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Gestore dei Servizi Energetici, firmato dai presidenti delle Comunità, tra cui la Cer Dora 5 Laghi con capofila Borgofranco d’Ivrea e presidente Fausto Francisca.

In sintesi si è proposto di inviare al Ministero cinque proposte, tra cui la proroga del termine del 31 dicembre 2027 per la richiesta degli incentivi sull’energia condivisa e lo scorporo in bolletta in applicazione delle direttive.

Per raccogliere le firme dei Presidenti di oltre 100 Cer dislocate lungo il percorso, è stata organizzata la pedalata “BiketoRome”, con il gruppo di ciclisti del “tour Cer”, che si muoverà da Torino e Roma, proponendo il viaggio in bicicletta come strumento di ascolto, sensibilizzazione e confronto sul tema della transazione energetica.

In particolare, a Envipark, si sono svolti già in precedenza incontri sull’aggiornamento delle varie normative che si sono succedute, sull’aggiornamento sulle attività dello Sportello Renoss e sui suoi servizi. La giornata è culminata con il tavolo di confronto tra Cer sui bisogni attuali, sulle opportunità di collaborazione e le sinergie in termini di competenze, sulle attività e le risorse, sulle possibilità delle Cer di convenzionarsi con operatori di mercato per offrire ai propri soci forniture o acquisto di energia a prezzi vantaggiosi.