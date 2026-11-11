Un grande spot per il paese e per la sua Sagra della Castagna

NOMAGLIO (qdn) E’ stato un magnifico spot promozionale per la comunità di Nomaglio e in particolare per la sua Sagra della Castagna la puntata di Linea Verde andata in onda nel primo pomeriggio di domenica scorsa, 1° novembre, su Rai 1. Autentico mattatore della trasmissione – che ha totalizzato una media di ascolti di 2 milioni 919mila euro, con uno “share” pari al 25,6 per cento – è stato il presentatore Peppone Calabrese che con il suo solito stile informale ha intervistato, insieme a Margherita Granbassi, numerosi abitanti: solo per citarne alcuni, il castanicoltore e memoria storica del paese Ferdinando Busca, il tecnico forestale Marco Giovanetto, il viticoltore Adriano Giovanetto, il mugnaio Piero Mania, la cuoca Paola Busca Peller, la casara Alice Nicole, la riflessologa plantare Giulia Spataro e la maestra di Yoga Elisa Roffino. Ma pure le simpaticissime signore del “Laboratorio del cucito, del ricamo e del buonumore” e i componenti della Banda e del Gruppo Alpini. Oltre che sulle castagne, un particolare approfondimento è stato dedicato pure alla preparazione dei tipici canestrelli.