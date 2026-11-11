BORGOFRANCO D’IVREA (qdn) La Filarmonica di Borgofranco festeggerà la sua Patrona Santa Cecilia domani, domenica 8 novembre. Il programma prevede alle 10 la celebrazione della Messa nella chiesa di San Rocco a Baio Dora, alle 12.30 il pranzo sociale al Ristorante Alpi di Tavagnasco e alle 17 la tradizionale castagnata ai “Balmetti bassi”. Per partecipare al pranzo insieme ai musici della Filarmonica è necessario prenotare telefonando al numero 345 5201566.
Festa di Santa Cecilia a Borgofranco
Redazione · Pubblicato il
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