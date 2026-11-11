Al via il restyling de La Monella. Obiettivo: riapertura per Pasqua

MONTALTO DORA (ttm) Partiranno a novembre, con previsione di 90 giorni di lavoro, gli interventi di manutenzione e adeguamento dell’area di sosta La Monella (foto), sul lago Pistono, e anche se una precisa data di riapertura del locale non è stata ancora prevista, l’Amministrazione comunale si è detta quasi sicura della ripresa delle attività già in primavera. Proprio nella previsione dei lavori in corso, oltre che per la base d’asta di 1.500 euro, si potrebbero trovare le cause del bando di gara per la gestione andato a vuoto prima dell’estate, avviato dopo la chiusura della precedente gestione durata 12 anni. Gli interventi che partiranno entro questo mese comprendono la realizzazione di bagni accessibili e di una rete di fognatura adeguata all’affluenza in crescita, con una spesa già approvata di 120mila euro, e l’ottenimento di una maggiore pressione dell’acqua nel sistema idraulico, operazioni indispensabili a rendere l’edificio funzionale e in linea con le direttive dell’azienda sanitaria e della Città Metropolitana. Quest’ultima, responsabile della gestione organizzativa ed economico-finanziaria del Parco dei Cinque Laghi, ha anche chiesto che gli interventi si svolgano nel rispetto del divieto di interferire con i periodi riproduttivi e della conservazione di flora e fauna, secondo le norme di legge, con la prescrizione di occuparsi del ripristino morfologico delle aree con piante autoctone e di provenienza certificata. «A chiusura dei lavori richiesti – spiega il sindaco di Montalto Dora Renzo Galletto – partiremo nuovamente con il bando di gestione, che contempla anche qualche novità mirata al coinvolgimento di altri attori territoriali. Speriamo così che il nuovo corso de La Monella possa essere inaugurato per Pasqua».