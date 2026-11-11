SI CELEBRA IL 4 NOVEMBRE A MONTALTO

MONTALTO DORA (qdn) Si terranno domani, domenica 8 novembre, a Montalto Dora, le celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate. Il programma prevede il ritrovo alle 10.30 in piazza 4 Novembre con a seguire il corteo nelle vie del paese, la deposizione delle corone d’alloro alle lapidi e ai monumenti ai Caduti, l’intervento del sindaco Renzo Galletto e la Messa al campo celebrata dal parroco don Nicola Alfonsi. La Filarmonica di Montalto presterà il servizio d’onore.

Una nuova targa commemorativa ad Andrate

L’Amministrazione comunale e il Gruppo Alpini di Andrate organizzano oggi, sabato 7 novembre, le cerimonie in ricordo dei Caduti di tutte le guerre. Dopo il ritrovo alle 15.30 nella sede degli Alpini, viene benedetta la nuova targa commemorativa dedicata ai Caduti in piazza Beccaria. Alle 16 si celebra la Messa nella chiesa parrocchiale con a seguire la deposizione di una corona alla lapide dei Caduti presso il Municipio. La cerimonia è accompagnata dalla Banda musicale di Andrate.