Borgofranco: appaltati i lavori per l’area camper ai Balmetti

BORGOFRANCO D’IVREA (ttm) Buona la terza: dopo 2 bandi andati deserti per la messa in atto del progetto “Balmetti on the Road”, finanziato dal Ministero del Turismo e riguardante l’area di sosta per camper in piazza del Buonumore, ecco che la terza procedura, arrivata con una determina di mercoledì 21 ottobre, è stata affidata con successo alla società Ried di Tricase, in provincia di Lecce, per l’offerta economicamente più vantaggiosa. Si tratterà di un accordo di partenariato tra pubblico e privato di durata decennale, con un canone annuo di 1.200 euro da versare al Comune.

Il Comune di Borgofranco, inserito da più di 20 anni negli elenchi delle aree camper, poteva chiedere un adeguamento dei servizi purché fosse disponibile un gestore, cosa che ora tende a preoccupare gli esercenti, a riguardo di un loro possibile contributo sulle scelte decisionali di un ente non del territorio e magari poco propenso a concedere margini.

Sul fronte lavori, l’impresa esecutrice è la Valli Unite, per un importo di 71.981 euro, su un prospetto economico complessivo di 115mila, con la chiusura del cantiere prevista tra settembre e febbraio 2027.

I proprietari del Balmetti e gli esercenti locali avevano ottenuto la proroga dei lavori per la stagione estiva per poter svolgere adeguatamente la Festa del Balmetti a giugno, così da non penalizzare l’economia e le attività d’alta stagione, e stando anche attenti, in quest’ottica, a non rischiare di perdere i finanziamenti ottenuti andando troppo in là con i tempi.

Il progetto si svilupperà gradualmente, sempre nell’ottica di non causare danni economici alle iniziative previste, di cui la prossima è quella delle feste natalizie, che vedrà probabilmente una sospensione del cantiere. «Per la cantierizzazione dei lavori seguenti sarà possibile ancora parlarne con gli interessati» ha assicurato l’ex assessore Gabriella Gedda.