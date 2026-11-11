L’ambiente promuove la centrale di Montalto

MONTALTO DORA (ttm) La centrale mini-idroelettrica Montalto 2 di Edison entra a far parte della lista delle migliori “best practices” nazionali in fatto di transizione ecologica, per aver utilizzato infrastrutture già esistenti per produrre ulteriore energia rinnovabile. Nei giorni scorsi è stata oggetto della 49esima tappa della campagna nazionale di Legambiente “I Cantieri della Transizione Ecologica”, alla presenza, per l’occasione, dei rappresentanti di Edison. Tra gli invitati anche il vescovo di Ivrea Daniele Salera, i sindaci Matteo Chiantore di Ivrea, Valter Dagassolemi di Lessolo, Marco Menaldino di Cascinette, Renzo Galletto di Montalto Dora e molti amministratori pubblici, tecnici e progettisti. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin è intervenuto con un messaggio via web mentre l’assessore regionale Marco Gallo ha portato anche un messaggio del presidente Alberto Cirio, il presidente nazionale di Legambiente Stefanno Ciafani e il Ceo di Edison Nicola Monti. Presente anche l’ex sindaco di Borgofranco d’Ivrea Fausto Francisca, presidente della Cer (Comunità energetica rinnovabile) e promotore del Paesc (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima) intercomunale tra Borgofranco, Montalto, Lessolo, Chiaverano, Burolo, Quassolo e Quincinetto.

L’iniziativa ha puntato a valorizzare il ruolo dell’idroelettrico nella produzione di energia rinnovabile e a raccontare, attraverso l’esperienza di Montalto 2, come sia possibile recuperare il potenziale energetico di infrastrutture esistenti, senza incrementare i prelievi d’acqua e con attenzione al contesto ambientale.

Attiva dal 2024, la centrale nasce dal recupero del vecchio impianto del 1934. La sua producibilità media prevista è di circa 7,7 GWh all’anno, che consentirebbe di evitare l’immissione di circa 5.000 tonnellate di anidride carbonica ogni anno e corrisponderebbe al fabbisogno elettrico di circa 2.800 famiglie. Al suo interno è funzionante anche un monitoraggio delle condizioni idrologiche ed ecologiche. «Nel panorama delle fonti rinnovabili – ha evidenziato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – l’idroelettrico rappresenta un asset importante nel nuovo sistema energetico, basato sulle fonti pulite, su cui occorre prestare attenzione, analizzando sia le potenzialità sia le criticità». L’impianto Montalto 2 fa parte di un gruppo di centrali idroelettriche alimentate a cascata attraverso un unico canale artificiale che deriva le acque del fiume Dora Baltea mediante un’opera di presa situata in corrispondenza della traversa esistente in località Montestrutto, nei Comuni di Settimo Vittone e di Tavagnasco. Edison è proprietaria del canale artificiale e di tutti gli impianti idroelettrici ubicati su di esso. Lungo il suo percorso il canale alimenta una successione di impianti idroelettrici, consentendo di valorizzare più volte la stessa risorsa idrica prima della sua completa restituzione al fiume. A monte del nuovo impianto si trovano gli impianti Dora II, Montebuono e Montalto Dora. Dopo quest’ultima centrale, il canale percorre altri 1.400 metri prima di restituire le acque alla Dora. È proprio in questo tratto finale che è stato individuato un salto idraulico sfruttabile per la produzione di ulteriore energia elettrica. In chiusura di giornata, dopo il tavolo di relazione, si è svolta la visita a Montalto 2 e alle altre centrali Edison di Quassolo e di Tavagnasco.