Un’edizione da primato per il Settembre Quincinettese

QUINCINETTO (ttm) Un’edizione da primato e con boom di presenze quella del Settembre Quincinettese (che comprendeva le sagre del cipollino, delle spezie e del peperoncino, delle miasse, la Mostra Mercato Internazionale “Librerie Antiquarie di Montagna e la celebrazione del 50esimo della Biblioteca Comunale “Ing. Ezio Alberton”), svoltasi lo scorso fine settimana, con ben 5.000 presenze registrate, 1.000 miasse cotte e distribuite e 20 espositori presenti.

Una grande festa della cultura quincinettese, sviluppatasi tra storia, memoria, presente e futuro, comunità e integrazione, enogastronomia, libri e musica ma soprattutto amore per il proprio territorio.

A impreziosire l’edizione di quest’anno la presenze di una cinquantina di ospiti francesi per il quarto evento del Progetto Transfrontaliero “Harmonee”, un sodalizio che unisce il Comune di Quincinetto con quelli francesi di Marnaz e Le Reposoir nell’ottica di prevenire la violenza contro le giovani donne attraverso i diritti umani, la consapevolezza, la crescita e la concertazione.

I festeggiamenti del Cinquantenario della biblioteca sono stati fiori all’occhiello della manifestazione, alla presenza dei familiari dell’ingegner Alberton, cui è intitolata la biblioteca, e dell’ingegnere Rodolfo Buat, quincinettese, che ha portato testimonianze e ricordi di Ezio, con grande riscontro per gli interventi dedicati al compito della biblioteca per tenere insieme differenze e responsabilità comuni e nella sua prospettiva futura di strumento multimediale.

A quest’anniversario si è aggiunto quello dei 30 anni di attività dell’orchestra fisarmonica Acquamarina, guidata da Cinzia Tarditi, che ha tenuto un seguitissimo evento musicale.

“Ringrazio il sindaco Angelo Canale Clapetto, amante della musica, per le bellissime parole espresse nei nostri confronti durante il suo discorso d’apertura”, ha dichiarato la nota fisarmonicista.

Altro momento istituzionale di rilievo l’iniziativa del Comune, sostenuta dal giornalista Gianni Vidoni, funzionario Treccani, di un buono acquisto per la donazione, alla biblioteca di Marnaz (città gemellata con Quincinetto), della Piccola Enciclopedia Treccani, con i relativi aggiornamenti, unitamente al dono di una edizione celebrativa della Grande Enciclopedia Treccani, trasformata in una installazione artistica dal genio del compianto Ettore Spalletti, fortemente voluto dal sindaco Angelo Canale Clapetto.

Tra i libri presentati dall’associazione culturale “Vivo Quincinetto”, presieduta da Davide Iachi Bonvin, i volumi “Quincinetto – 2017” di Guglielmo Berattino, e “Mille e una Parola” di Dario Pasero, autori che sono poi stati investiti con il conferimento della cittadinanza onoraria come cavalieri della cultura, per il loro lavoro d’impegno continuativo e instancabile sulla memoria locale.

In chiusura dell’evento, l’assegnazione dell’ambita Miassa d’Oro, riconoscimento più caro alla comunità quincinettese, alla professoressa Anna Lisa Mangaretto.

“Davvero al di là di ogni più rosea aspettativa il successo di questa edizione del Settembre Quincinettese”, ha chiosato il sindaco Angelo Canale Clapetto.

“Libri, musica, prodotti locali De.Co, memoria collettiva, ospiti francesi, iniziative culturali, celebrazione di anniversari hanno reso indimenticabile questo evento, per il quale ringraziamo la Pro Loco e l’azione dei moltissimi volontari, imprescindibile per la riuscita di manifestazioni di questa portata”.

Michele Tetro