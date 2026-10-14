Le telecamere di Linea Verde a Nomaglio per raccontare la Sagra della Castagna

NOMAGLIO (qdn) Si avvicina l’appuntamento più atteso per la comunità di Nomaglio – la Sagra della Castagna, in programma domenica prossima, 18 ottobre – e quest’anno non mancano le novità. Innanzitutto la Pro Loco ha rinnovato il proprio consiglio direttivo, che si caratterizza per la presenza, su 6 membri, di 4 giovanissimi componenti che hanno tra i 18 e i 21 anni: Giorgia Busca Peller (vice presidente), Debora Allamanno, Leonardo Sereno Regis e Luna Busca Peller (segretario e tesoriere). Enrico Allamanno è il nuovo presidente e Gilberto Parisio completa la squadra.

La 26esima edizione della Sagra della Castagna sarà il primo e più grande impegno per la rinnovata associazione. La formula della manifestazione non cambia: caldarroste, dolci di castagne, prodotti tipici, visite guidate, passeggiate, mostre, tanta musica, giochi e animazione per bambini. Ma la grande sorpresa di quest’anno sarà la presenza durante la giornata della troupe di Rai Uno che registrerà una puntata di Linea Verde dedicata alla tradizione della castanicoltura e alla Sagra della castagna.

Dopo svariati contatti telefonici le autrici di Linea Verde Marta Santella e Verdiana Carpinelli insieme ai loro collaboratori sono approdate nei giorni scorsi a Nomaglio per i sopralluoghi necessari a definire luoghi, tempi e modalità delle riprese che verranno effettuate durante la Sagra della Castagna e nei giorni precedenti.

Le autrici hanno incontrato i nomagliesi a cui spetterà il compito di raccontare il paese, la tradizione della castagna, la festa, le ricette, i lavori preparatori. «Sono stati incontri cordiali, coinvolgenti e interessanti. – commenta la sindaca di Nomaglio Ellade Peller – Ora ognuno si sta preparando per il compito assegnato, in attesa del giorno delle riprese che sarà certamente emozionante».

Intanto i giovanissimi componenti del direttivo si sono immediatamente messi al lavoro insieme ai soci della Pro Loco perché la Sagra della Castagna risponda alle aspettative dei tanti visitatori e perché il paese sia, come sempre e se possibile anche di più, ospitale ed accogliente.

Il programma inizierà già sabato 17 ottobre con, dalle 15 alle 17, la consegna delle castagne per l’Esposizione e la partecipazione al concorso “La Castagna d’Oro”. Domenica 18 sarà il giorno clou con alle 8 la partenza della staffetta non competitiva “CorriAmo per la Pace”, alle 10 l’apertura ufficiale della manifestazione con la mostra mercato, musica, caldarroste, canestrelli, dolci, l’inaugurazione della mostra “Ode alla Natura” di Nick Edel nella Sala Santa Marta, la Messa alle 11.30, laboratori didattici e di fotografia, momenti dedicati allo yoga e tante iniziative per tutti i gusti.