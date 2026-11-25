BORGOFRANCO D’IVREA (ttm) Venticinque minuti di filmato per raccontare una straordinaria avventura “on the road” vissuta in solitaria da Nicholas Antignolo, conosciuto come “Nick Overlander”, 34 anni, architetto originario di Borgofranco d’Ivrea e residente a Malta (la madre Maura Tousco è stata insegnante a Banchette, il padre Alex Antigolo è ingegnere alla guida della An Plast di Borgofranco), che a partire dallo scorso maggio ha intrapreso a bordo del suo pick up Toyota Hilux, trasformato in casa mobile, un viaggio da Ivrea alla Mongolia, per un totale di circa 35mila chilometri andata e ritorno, attraverso 14 paesi e per 100 giorni di effettivi di traversata.

La straordinaria avventura viene mostrata in anteprima nella serata di oggi, sabato 21 novembre, alle 18, nella chiesa di Santa Marta a Ivrea, con la proiezione del film “Italia – Mongolia, da Ivrea alla Mongolia e ritorno, in solitaria”, realizzato dallo stesso Nicholas Antignolo.

«Ci sono stati momenti in cui ho pensato che non ce l’avrei fatta, poi ho capito che se si vuole si può, l’importante è provarci e non mollare mai» commenta il solitario viaggiatore, che ha attraversato via terra Croazia, Turchia, Caucaso, Cappadocia, Georgia, Kazakistan e Kirghizistan (ma con tappe vincolate in cui ha dovuto lasciare il suo veicolo, quando si trattava di dover essere traghettato su acqua per attraversare il Mar Caspio, per brevi spostamenti in aereo, trovandolo poi in luoghi determinati per riprendere la corsa) fino a giungere a destinazione, alla gigantesca statua di Gengis Khan a Tsonjin Boldog, in Mongolia. Un’incredibile linea di viaggio tra le regioni meno battute dell’Asia, lungo la Via della Seta, i deserti e le steppe, le piste polverose e gli orizzonti infiniti che furono forse visti da Alessandro Magno e Marco Polo, a cavallo o su carri, dovendo affrontare inevitabili imprevisti o ritardi sulla tabella di marcia, momenti di sconforto o di euforia, problemi e incognite lungo strade infinite e disagevoli, paesi tutti da scoprire e in grado di cambiare le coordinate di pensiero che si era soliti accettare altrove. A dimostrazione del detto per cui non è tanto importante la destinazione d’arrivo quanto il viaggio intrapreso per raggiungerla. Un viaggio che verrà raccontato questa sera in prima persona dal suo protagonista, rientrato in Italia a fine settembre, con un incredibile carico di esperienza e conoscenza da trasmettere, in grado di cambiare una vita.